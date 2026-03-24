España dividida: tormentas y granizo en Canarias frente a la estabilidad en toda la Península

Este martes 24 de marzo habrá chubascos fuertes o muy fuertes, acompañados de tormenta, que afectan a las islas Canarias occidentales, mientras que en el área del Estrecho se registran rachas de viento muy fuertes. Esta situación se enmarca en un contexto meteorológico en el que los restos de la borrasca Therese continúan influyendo de manera significativa en el archipiélago canario, dejando intervalos nubosos y precipitaciones localmente intensas. Estas lluvias pueden ir acompañadas de tormenta y granizo, especialmente en las islas occidentales, donde la inestabilidad es más acusada. En Andalucía la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) marca avisos amarillos por fenómenos costeros.

Por su parte, en la Península predomina una situación de mayor estabilidad atmosférica, con cielos poco nubosos en la mayor parte del territorio. No obstante, se observan nubes altas en la mitad norte y algunas nubes de evolución en el suroeste. En el sureste peninsular y en Baleares aparecen intervalos de nubes bajas durante las primeras horas del día. Existe la posibilidad de precipitaciones débiles en el litoral del mar de Alborán, así como en Ceuta y Melilla, aunque de forma puntual y poco significativa. También son probables las nieblas matinales en zonas del interior de Galicia, en el País Vasco y en las mesetas, lo que puede reducir la visibilidad en las primeras horas del día.

En las zonas montañosas del interior y en los Pirineos se esperan heladas débiles, así como en áreas cercanas. El viento sopla principalmente del este en la Península, con intensidad moderada en el mar de Alborán y fuerte en el Estrecho, donde pueden registrarse rachas muy intensas. En los litorales de Cataluña y de la Comunidad Valenciana el viento es flojo, con predominio del sur, mientras que en el Cantábrico tiende a rolar a norte al final del día. En el resto del territorio peninsular el viento se mantiene flojo.



24/03 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: costeros, vientos, tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentan un ascenso en la mitad norte, en la Comunidad Valenciana y en Baleares, mientras que descienden en Andalucía. En el resto del país se mantienen con pocos cambios. Por su parte, las mínimas aumentan en el área del Estrecho, Ceuta y Melilla, pero descienden en el resto del territorio, de forma más notable en el valle del Ebro, en la meseta norte y en el litoral cantábrico.

En Canarias, las temperaturas apenas experimentan variaciones a lo largo de la jornada, manteniéndose en valores suaves y estables. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros se sitúan entre los 16 y los 22 grados, reflejando un ambiente templado pese a la presencia de nubosidad y precipitaciones en algunas zonas del archipiélago. Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife las temperaturas oscilan entre los 16 y los 21 grados, con condiciones similares de estabilidad térmica. A pesar de la influencia de la borrasca y de los chubascos localmente intensos en las islas occidentales, el comportamiento térmico se mantiene sin cambios significativos en todo el archipiélago.