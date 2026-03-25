España dividida por el tiempo: nieve en el norte, sol en el sur y tormentas en Canarias

Durante la jornada de este miércoles 25 de marzo se espera una situación meteorológica marcada por contrastes entre distintas regiones. En el norte peninsular, especialmente en el área del Cantábrico, los restos de un frente frío continuarán dejando precipitaciones débiles o moderadas a lo largo del día. Estas precipitaciones podrán transformarse en nieve en las últimas horas, con una cota situada en torno a los 1000 metros en la cordillera Cantábrica y también en los Pirineos. Además, no se descarta la aparición de nieblas matinales en zonas del interior cantábrico, lo que podría reducir la visibilidad durante las primeras horas del día.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se observan distintos niveles según comunidades: en Andalucía, Asturias, Aragón, Cantabria, Galicia y País Vasco predominan avisos amarillos por viento y fenómenos costeros; en Navarra el aviso amarillo está asociado a nevadas y, en Cataluña y la Comunidad Valenciana destacan avisos de nivel naranja por viento y fenómenos costeros indicando un riesgo más importante.

En el resto de la Península y en Baleares predominará una situación más estable, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio. Aun así, podrían aparecer algunas nubes bajas durante la mañana en el entorno del Estrecho, sin que se esperen fenómenos significativos asociados a ellas. Este predominio de estabilidad contrastará con la situación del norte, donde la influencia del frente seguirá siendo más evidente.

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada. En la Península predominará el viento flojo de componente norte, aunque será más intenso en la mitad norte. En particular, se prevén rachas muy fuertes del norte en el Ampurdán y de cierzo en el valle del Ebro durante la tarde, lo que puede intensificar la sensación térmica de frío en estas zonas. En los litorales del sur el viento soplará flojo y de componente este, mientras que en los litorales del este y en Baleares será flojo y de componente sur, sin alcanzar intensidades significativas.

Canarias presentará un escenario diferente, marcado por la inestabilidad asociada a los restos de la borrasca Therese. Se esperan cielos nubosos con chubascos que podrán ser fuertes durante la primera mitad del día, especialmente en las islas más montañosas y, en particular, en las occidentales. Estos chubascos podrían ir acompañados de tormenta. A medida que avance la jornada, las precipitaciones tenderán a ser más dispersas y de menor intensidad, aunque sin desaparecer completamente. El viento soplará de componente alisio con intensidad moderada.

25/03 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: costeros, vientos, lluvias, nevadas y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.

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Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán un descenso notable en el extremo norte peninsular, en línea con la presencia de nubosidad y precipitaciones. Por el contrario, en el resto del país tenderán a aumentar, favorecidas por la mayor estabilidad atmosférica. Las temperaturas mínimas subirán en la mitad norte, mientras que en la mitad sur se registrarán descensos. En zonas de alta montaña se esperan heladas débiles, especialmente en áreas donde las temperaturas nocturnas desciendan por debajo de los valores habituales.

En el archipiélago canario, en Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores comprendidos entre los 17 y los 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 16 y los 22 grados. Estas cifras reflejan un rango térmico suave y estable, característico del archipiélago, sin variaciones significativas a lo largo del día pese a la presencia de nubosidad y chubascos.