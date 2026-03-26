Vuelve el invierno: frío, nieve y alertas naranjas por viento y mala mar

El tiempo este jueves 26 de marzo viene marcado no solo por el regreso del frío y la nieve, sino también por la activación de avisos meteorológicos en parte del país, especialmente por viento y fenómenos costeros, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La jornada estará condicionada por un flujo de norte que dejará un ambiente más invernal en el norte y complicaciones en zonas expuestas al viento, con especial incidencia en el valle del Ebro, el nordeste y Baleares.

Viento y mala mar en varias comunidades

El mapa de avisos refleja una situación especialmente adversa en el este peninsular y Baleares. Comunidades como Aragón, Cataluña o la Comunidad Valenciana permanecen bajo aviso por rachas intensas de viento durante buena parte del día. En el caso de las dos últimas, el aviso es de nivel naranja y en Cataluña se une el aviso de oleaje.

En Baleares, la situación es más persistente, con avisos prolongados por fenómenos costeros y viento, nivel naranja y amarillo, respectivamente, que se mantendrán durante prácticamente todo el jueves. También Galicia presenta avisos por mala mar en distintos tramos del día. En el valle del Ebro, uno de los puntos más sensibles, se esperan rachas muy fuertes que podrían dificultar la circulación y aumentar la sensación de frío.

26/03 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: costeros, nevadas y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/1FhXpFDdmg — AEMET (@AEMET_Esp) March 25, 2026

Nieve en cotas bajas del norte

En paralelo, el descenso térmico favorecerá la aparición de nieve en el extremo norte. La cota se situará entre los 900 y 1.100 metros, con acumulaciones significativas en el Pirineo occidental y avisos activos en Navarra por nevadas en las primeras horas. También se registrarán precipitaciones débiles en el área cantábrica, alto Ebro y norte del sistema Ibérico, con cielos cubiertos durante buena parte del día.

El suroeste peninsular será la zona más tranquila, con cielos poco nubosos o con nubes altas. En Canarias, continuará la inestabilidad en las islas montañosas, con lluvias, mientras que el sur del archipiélago tendrá un tiempo más estable.

Descenso de temperaturas en gran parte

Las temperaturas máximas descenderán de forma notable en el centro norte y este peninsular, así como en el área pirenaica. En contraste, el sur, especialmente Andalucía, quedará al margen de este desplome e incluso podría experimentar ligeros ascensos. En Huelva, el termómetro marcará una máxima de 25 grados.

Las mínimas bajarán en el norte, con posibles heladas débiles en zonas de montaña, mientras que en el sur subirán ligeramente. Teruel y Ávila serán las provincias que registren la temperatura inferior de tan solo un grado.