Fin de semana invernal: la AEMET avisa por nieve, viento y la entrada de aire polar

El fin de semana en España estará marcado por una evolución progresiva del tiempo, con protagonismo creciente del viento, el descenso térmico y la llegada de precipitaciones en forma de nieve en amplias zonas del norte. El viernes será una jornada de transición, aunque ya con fenómenos significativos y avisos activos en varias comunidades.

Durante el viernes 27 predominará la estabilidad en gran parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, se mantendrán intervalos nubosos en el área cantábrica, el alto Ebro, el norte del sistema Ibérico, el Estrecho, Alborán y Baleares. También habrá abundante nubosidad a primeras horas en el sureste peninsular, litorales de Cataluña y la meseta Norte, tendiendo a despejarse con el paso del día. Se esperan precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental, con posibles extensiones puntuales a zonas cercanas, así como en Baleares, el Estrecho y Alborán. En Canarias, la nubosidad será más frecuente en el norte de las islas, con alguna lluvia débil y dispersa.

El elemento más destacado del viernes será el viento. Soplará con fuerza del norte, con rachas muy intensas en el Ampurdán y el norte de Baleares, así como en el Pirineo y el valle del Ebro. Esta situación ha motivado la activación de avisos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en comunidades como Cataluña, Aragón, Baleares, Galicia y Andalucía. El mapa de avisos muestra niveles amarillos y naranjas a lo largo del día, especialmente en el nordeste peninsular y Baleares, donde el riesgo es mayor por viento y fenómenos costeros. En Galicia y Andalucía también se registran avisos, aunque de menor intensidad y más localizados. Las temperaturas máximas subirán en la mitad norte, mientras que descenderán en Andalucía, especialmente en el entorno de Alborán.

El sábado 28 de marzo llegará un cambio con el paso de un frente que afectará principalmente a la mitad norte. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos en Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro, el norte del sistema Ibérico y los Pirineos. Se esperan precipitaciones que serán en forma de nieve, con una cota que descenderá desde los 1300-1500 metros hasta los 700-1000 metros tras el paso del frente. Esto podría dejar acumulados significativos en áreas montañosas, especialmente en la cordillera Cantábrica y el Pirineo. De hecho, la AEMET ha marcado en aviso naranja por nieve, viento y fenómenos costeros a Cataluña.

En el resto del territorio continuará la estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados, aunque con intervalos de nubosidad en Baleares y posibilidad de chubascos ocasionales. El viento seguirá siendo relevante, con rachas muy fuertes en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular, así como en litorales de Galicia y el Cantábrico.

ℹ️ Predicción especial | Semana Santa. ➡️ Tiempo estable en general el primer fin de semana, aunque el domingo con ambiente frío, posibles nevadas en el tercio norte y chubascos en Baleares. + info 👉https://t.co/Tr0X82td2I pic.twitter.com/StdRSGhoXO — AEMET (@AEMET_Esp) March 26, 2026

El domingo se producirá un cambio más brusco debido al acercamiento de un sistema de bajas presiones al Mediterráneo y la entrada de aire frío de origen polar. Aumentará la nubosidad en el tercio norte, Baleares y zonas de montaña, con precipitaciones en el Cantábrico, alto Ebro, Pirineos y Baleares, donde podrían ser intensas y con tormenta.

En esta jornada, el estado de avisos refleja un empeoramiento generalizado. La AEMET mantiene avisos en numerosas comunidades del norte y este peninsular, como Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, además de Baleares. Predominan los avisos de nivel amarillo y naranja por nieve, viento y fenómenos costeros, con especial incidencia en zonas de montaña y el nordeste. En Baleares y el litoral mediterráneo también se advierten condiciones adversas por viento intenso y mala mar.

La cota de nieve descenderá de forma notable hasta situarse entre los 500 y 800 metros, e incluso más baja en el nordeste, lo que favorecerá nevadas en amplias zonas. Las temperaturas bajarán de forma generalizada, con descensos más acusados en el interior del tercio oriental. El viento soplará con intensidad del norte, con rachas muy fuertes en buena parte del centro y este peninsular, así como en Baleares, reforzando la sensación de ambiente invernal.