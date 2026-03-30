Alerta de la AEMET en media España por fuertes vientos, nieve y oleaje

Durante la jornada de este lunes 30 de marzo se prevé la persistencia de un flujo húmedo de componente norte que afectará a la Península y Baleares, bajo la influencia de un anticiclón situado en el noroeste peninsular. Esta situación favorecerá la presencia de cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas de la mitad norte, mientras que en la mitad sur y en Baleares predominarán los cielos poco nubosos. En el norte peninsular se esperan precipitaciones débiles pero persistentes, especialmente en la vertiente cantábrica, el alto Ebro, el norte del sistema Ibérico y los Pirineos. Estas precipitaciones podrán darse en forma de nieve en áreas de montaña, con una cota que irá ascendiendo a lo largo del día.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), varias comunidades presentan alertas activas a lo largo del día. Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana muestran avisos de nivel amarillo y naranja. En Aragón predominan los avisos por viento, con rachas fuertes que pueden alcanzar intensidad significativa en determinadas franjas horarias. En Baleares y Cataluña se combinan avisos por fenómenos costeros y viento, con niveles que oscilan entre amarillo y naranja según la intensidad prevista. La Comunidad de Madrid presenta avisos por viento, mientras que en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana destacan los avisos por fenómenos costeros y viento, con mayor incidencia durante la primera mitad del día y tendencia a disminuir o variar hacia niveles inferiores en algunas horas.

La evolución de la cota de nieve será progresiva, pasando de unos 500 a 700 metros hasta situarse entre 1.200 y 1.500 metros en el Pirineo. En el resto de sistemas montañosos de la mitad norte, la cota subirá desde los 800 o 1.000 metros hasta quedar por encima de los 1.500 o 1.800 metros. Esta subida indica una tendencia a condiciones algo más templadas en altura, aunque todavía se mantendrán condiciones invernales en cotas elevadas. En Baleares, aunque en general se esperan cielos poco nubosos, la posible influencia de una DANA al norte de África podría generar cierta inestabilidad, con una baja probabilidad de precipitaciones.

A primeras horas del día se formarán bancos de niebla en áreas montañosas del norte peninsular. Estas nieblas podrían extenderse durante la tarde hacia zonas más bajas, especialmente en la meseta norte y en depresiones del noreste. Además, se prevé la posible entrada de calima en las islas Canarias orientales, lo que podría reducir la visibilidad en esas zonas.

El viento soplará de forma moderada con predominio de la componente norte en la Península y Baleares. Destacará la tramontana en el Ampurdán y Baleares, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, así como el cierzo en el valle del Ebro y en los Pirineos, donde también se alcanzarán rachas intensas. En otras zonas montañosas de la Península podrán registrarse rachas puntualmente muy fuertes.

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Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las máximas tenderán a aumentar en la mayor parte de la Península y Baleares, aunque se registrarán descensos en el entorno del Estrecho y en los litorales de Alborán. Los ascensos más significativos se darán en el área pirenaica, en el este de la meseta sur y en el sistema Ibérico sur. Por otro lado, las temperaturas mínimas descenderán en el tercio sur peninsular y en el extremo noreste, mientras que en el resto de la mitad norte y en Baleares predominarán ligeros aumentos. Se esperan heladas débiles en zonas montañosas de la mitad norte y del sureste, así como en áreas elevadas de ambas mesetas.

Por su parte, Canarias presentará un régimen de alisios con intervalos fuertes y rachas muy intensas en zonas expuestas. Los cielos estarán nubosos o con intervalos en el norte de las islas, mientras que en el sur predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, en Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas se sitúan aproximadamente entre los 17 y los 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilan entre los 17 y los 24 grados. Estos valores reflejan un clima suave y sin grandes variaciones, en contraste con los cambios más acusados que se registran en otras regiones del país.