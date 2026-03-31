Media España en alerta por la baja Ermino: nieve, frío y viento de 70 km/h

Este martes 31 de marzo se prevé una situación marcada por la persistencia de un flujo del norte sobre la Península y Baleares, originado por un anticiclón situado al noroeste y por la formación de la baja Ermino en el Mediterráneo. Este patrón favorecerá la presencia de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular, donde se registrarán precipitaciones débiles pero persistentes, especialmente en la vertiente cantábrica, el alto Ebro, el norte del Sistema Ibérico y los Pirineos. En contraste, la mitad sur mantendrá cielos poco nubosos en general, con una mayor estabilidad atmosférica.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se observan diferentes niveles de alerta según la comunidad autónoma, con predominio de avisos por viento y fenómenos costeros. Aragón presenta avisos de nivel naranja por viento; Baleares combina avisos naranjas por viento y fenómenos costeros. Castilla y León mantiene avisos amarillos por viento. Por su parte, Cataluña muestra avisos naranjas tanto por viento como por fenómenos costeros. La Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana cuentan con avisos amarillos por viento.

En Baleares, la evolución del día llevará a un progresivo aumento de la nubosidad, con posibilidad de chubascos al final de la jornada, especialmente en Menorca, aunque no se descarta que puedan afectar también a otras islas del archipiélago. En las zonas de montaña del norte peninsular continuará la nieve, principalmente en el Pirineo, con una cota situada entre los 1.100 y 1.300 metros, y entre 1.200 y 1.600 metros en el resto de sistemas montañosos. Además, se formarán brumas y bancos de niebla en los principales sistemas montañosos del norte, así como algunas nieblas matinales en la Meseta Norte y en depresiones del nordeste.

El viento será otro de los elementos destacados, con predominio de componente norte moderado en la Península y Baleares. Se esperan rachas muy fuertes, superiores a los 70 km/h, en zonas como el Ampurdán, los Pirineos, el Valle del Ebro, la Ibérica Sur y Baleares, además de puntos aislados en otras áreas montañosas. En estas regiones, la tramontana y el cierzo soplarán con intensidad, reforzando la sensación térmica más fría. También habrá intervalos fuertes en los litorales del noroeste gallego y posibles rachas intensas a sotavento de sistemas montañosos.

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Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las máximas tenderán a aumentar en gran parte del territorio, aunque en el extremo nordeste, el Cantábrico y Baleares se mantendrán estables o con ligeros descensos. Los aumentos más notables se darán en el Valle del Guadalquivir y en el litoral de Alborán. Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso generalizado, con incrementos destacados en el sureste, la Meseta Sur, el Valle del Ebro y los Pirineos, superando los 6 grados de aumento en algunas zonas de la Meseta Sur y la mitad oriental peninsular. Las heladas quedarán restringidas de forma débil al área pirenaica.

Canarias presentará una situación diferenciada respecto al resto del país, con presencia de calima que afectará inicialmente a las islas orientales. Los cielos estarán nubosos en el norte de las islas, tendiendo a despejarse con el paso de las horas. En cuanto a las temperaturas, en Las Palmas de Gran Canaria, los valores habituales oscilan entre los 16 y 24 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se sitúan entre los 17 y 27 grados, evidenciando un clima más templado y constante frente a la variabilidad peninsular.