Subida extraordinaria de temperaturas antes del giro inestable por el Atlántico

Este lunes 6 de abril se prevé una jornada marcada por la estabilidad atmosférica en la mayor parte del territorio, con predominio de cielos poco nubosos o despejados durante buena parte del día. Sin embargo, hacia las últimas horas comenzará a apreciarse un cambio de tendencia debido al acercamiento de frentes atlánticos y a la entrada de una masa de aire inestable de origen subtropical. Esta situación favorecerá un aumento progresivo de la nubosidad en la mitad occidental peninsular, con posibilidad de precipitaciones en Galicia que podrían extenderse a otros puntos del tercio oeste. Estas lluvias no se descartan localmente intensas en Galicia y podrían venir acompañadas de tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha marcado con avisos amarillos a Andalucía por viento y fenómenos costeros.

En paralelo, podrían formarse bancos de niebla matinales de carácter disperso en los litorales mediterráneos del nordeste, reduciendo puntualmente la visibilidad en esas zonas. Asimismo, existe la posibilidad de presencia de polvo en suspensión en el suroeste peninsular, lo que podría enturbiar ligeramente el cielo en esas áreas. En cuanto al viento, soplará en general de flojo a moderado, con predominio de componentes sur y este en la mayor parte del país. No obstante, se esperan intervalos de mayor intensidad, especialmente en el Estrecho y en las sierras de la provincia de Cádiz, donde el levante podrá registrar rachas muy fuertes. También se prevén rachas intensas de viento del sur en puntos de Galicia y del área cantábrica.

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Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso notable, incluso puntualmente extraordinario, en el norte de Galicia y en la vertiente cantábrica. En contraste, tenderán a descender en zonas del Levante y del suroeste peninsular, mientras que en el resto del territorio se mantendrán con pocos cambios o con ligeras subidas. Las temperaturas mínimas también mostrarán un aumento generalizado, lo que contribuirá a mantener valores elevados para la época del año. En amplias regiones como Galicia, el Cantábrico, la Meseta Norte y el nordeste peninsular, así como en la mitad sur de la vertiente atlántica y en los valles bajos cantábricos, se alcanzarán entre 25 y 30 grados, pudiendo superarse localmente este umbral.

Por su parte, Canarias presentan un escenario diferente, condicionado por un flujo de componente norte que dará lugar a intervalos nubosos. Este patrón atmosférico podría dejar alguna precipitación ocasional, aunque en general se mantendrá una situación relativamente estable. En cuanto a las temperaturas, en Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas comprendidas entre los 17 y los 21 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 16 y los 22 grados. Estas cifras se sitúan en rangos templados, sin grandes oscilaciones, lo que favorece un ambiente estable y sin extremos térmicos.