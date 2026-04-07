Giro brusco del tiempo: alerta por tormentas y lluvias de barro en el oeste de España

El tiempo da un giro brusco este martes 7 de abril en buena parte de España. La entrada de una vaguada asociada a aire frío ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos amarillos por lluvias, tormentas y viento en varias comunidades del oeste peninsular.

En concreto, los avisos afectan a Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Galicia, donde se prevé una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica y fenómenos localmente intensos. Tanto en Extremadura como en Castilla y León las alertas amarillas se producen por lluvias, tormentas y viento. En Galicia, el aviso amarillo es por fenómenos costeros y tormentas, mientras que en Andalucía lo será tan solo por viento.

Lluvias fuertes, tormentas y riesgo de granizo

Según la previsión, las precipitaciones podrán ser puntualmente fuertes, superando los 15 mm por hora, especialmente en el oeste de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Además, estas lluvias podrán ir acompañadas de tormentas e incluso granizo, con acumulados significativos en zonas del Sistema Central y la Cordillera Cantábrica.

A este episodio se suma la presencia de polvo en suspensión, que podrá dar lugar a chubascos de barro en zonas del centro y oeste peninsular.

Predicción semanal: Hoy: predominio de sol, precipitaciones a última hora en el litoral atlántico gallego. Martes: chubascos en la mitad oeste peninsular y Ceuta; podrían ser de fuerte intensidad e ir acompañados de tormenta y rachas muy fuertes de viento. [1/2] 🧵 pic.twitter.com/ivrrb2l6U2 — AEMET (@AEMET_Esp) April 6, 2026

Frente a la inestabilidad del oeste, la mitad oriental y Baleares quedarán al margen de los fenómenos más intensos, con predominio de nubes altas. No obstante, se podrán registrar nieblas costeras en el norte del Mediterráneo, así como brumas en zonas elevadas del interior.

En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas más montañosas, con lluvias sobre todo a partir de la tarde. Las temperaturas descenderán de forma general, especialmente en medianías y cumbres.

Viento con rachas muy fuertes

El viento será otro de los factores a tener en cuenta durante la jornada. Se esperan rachas que podrían superar los 70 km/h en la Cordillera Cantábrica, el este de Castilla y León, Extremadura y Andalucía. La combinación de lluvia, tormentas y viento refuerza el carácter adverso del día en estas zonas.

La evolución de la jornada estará claramente marcada por el avance del frente. Por la mañana se producirá un aumento de la nubosidad y las primeras precipitaciones en el oeste. Durante la tarde se espera el momento más adverso, con tormentas más intensas, viento fuerte y avisos plenamente activos. Por la noche, la inestabilidad continuará, aunque tenderá a remitir de forma progresiva.

Bajada notable de temperaturas

Se producirá un descenso notable de las temperaturas máximas en la mitad occidental, mientras que en el este los cambios serán mucho más suaves. Las mínimas, en cambio, tenderán a subir ligeramente en amplias zonas. La máxima se alcanzará en la provincia de Zaragoza, donde se espera que el termómetro marque los 29 grados, mientras que la mínima de 7 grados se registrará en Pamplona.