La AEMET activa el aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas en gran parte de España

La llegada de una baja fría aislada al suroeste de la Península marcará la evolución meteorológica de la jornada, con cielos cubiertos y precipitaciones en amplias zonas del oeste peninsular, especialmente en el cuadrante suroeste, donde se esperan los fenómenos más intensos.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a precipitaciones que podrán ser persistentes y puntualmente fuertes, con acumulaciones superiores a 15 mm por hora, sobre todo en el interior del suroeste. Estas lluvias podrán ir acompañadas de tormentas, extendiéndose también a áreas del centro peninsular.

En la mitad oriental, aunque con menor intensidad, no se descarta la presencia de tormentas en un contexto de abundante nubosidad media y alta. Mientras, en el resto del territorio peninsular y Baleares predominarán estos cielos nubosos sin precipitaciones generalizadas.

La lluvia de barro

La presencia de polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular podría dar lugar a episodios de chubascos de barro cuando coincidan con las precipitaciones. Además, se prevén bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y Baleares, así como brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental.

🏜️ Este martes hay polvo en suspensión en la atmósfera, que da lugar a calima. ➡️ Cuando este polvo es arrastrado por la lluvia da lugar a precipitación en forma de barro, como podemos observar en esta imagen.

👇 https://t.co/qltHTFGuaw — AEMET (@AEMET_Esp) April 7, 2026

Los avisos amarillos por tormenta se extienden por Galicia, Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Son tres las comunidades en las que además se acompaña de una alerta del mismo color por lluvias: Andalucía, Castilla y León y Extremadura.

En Canarias, la situación será distinta, con cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas más montañosas y precipitaciones débiles en esas zonas. Se prevé un descenso notable de las temperaturas máximas, con mínimas sin variaciones relevantes.

Rachas muy fuertes de viento

El viento soplará de componente sur y oeste con carácter general flojo a moderado, aunque se prevé que pueda intensificarse durante la tarde en la meseta sur, donde no se descartan rachas muy fuertes superiores a 70 km/h asociadas a fenómenos convectivos.

En el litoral mediterráneo y Baleares predominará el viento de componente este, flojo en general y moderado en el sureste. En el mar de Alborán se espera viento de poniente, mientras que en Canarias soplará viento del norte moderado, con tendencia a arreciar y girar a noroeste. En Castilla-La Mancha está activado un aviso amarillo por viento mientras que en Galicia ese aviso es por fenómenos costeros.

El termómetro

Uno de los elementos más destacados será la evolución térmica. Se prevé un descenso de las temperaturas en el centro y oeste peninsular, que será especialmente acusado en Andalucía, Extremadura y el oeste de la meseta, donde las máximas podrán caer más de 6 grados.

Por el contrario, en el tercio oriental y Baleares se esperan ligeros ascensos, más acusados en las temperaturas mínimas, mientras que en el resto apenas habrá cambios significativos.

En la provincia de Zaragoza el termómetro se quedará rozando los 30 grados y se alcanzarán los 29, mientras en Teruel se registrará la temperatura mínima de este 8 de abril, 4 grados.