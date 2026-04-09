Notable ascenso térmico en el suroeste y avisos por tormentas en el norte

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jueves 9 de abril un ascenso notable de las temperaturas en gran parte del suroeste peninsular, especialmente en Extremadura, oeste de la meseta sur y norte de Andalucía. Se esperan chubascos puntuales y tormentas en el extremo suroeste y sur de la cordillera Cantábrica, así como rachas de viento muy fuertes en Canarias, el litoral almeriense y sierras del sureste.

La borrasca situada al suroeste de la Península se desplazará levemente hacia el sur, manteniendo cielos nubosos y chubascos durante la madrugada y al final del día en el extremo suroeste. En algunos puntos, estas precipitaciones podrán ser localmente fuertes y venir acompañadas de tormenta. Por esta razón, en Castilla y León se encuentra activado el aviso amarillo por tormentas.

En Baleares se esperan nubes bajas en los litorales, mientras que en el resto del país predominarán nubes altas y de evolución por la tarde. En el sur de la cordillera Cantábrica se prevén tormentas y chubascos fuertes, con posibilidad de granizo. Con menor probabilidad, podrían registrarse chubascos en otras zonas de montaña de la mitad norte peninsular.

08/04 17:42 AVISOS MAÑANA | España: vientos, tormentas, costeros y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

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En Canarias, los cielos estarán nubosos con precipitaciones en el norte de las islas. Además, son probables brumas y bancos de niebla matinales en la mitad oeste peninsular, y la presencia de polvo en suspensión podría generar precipitaciones con barro en el centro y oeste de España.

Vientos fuertes

Predominarán los vientos de componente este flojos en el interior y en Alborán, y de componente norte en el Cantábrico. En Andalucía existe una alerta amarilla por fenómenos costeros y por viento, mientras en Galicia se reduce a los fenómenos costeros.

En el resto del territorio serán flojos y variables. Se esperan rachas muy fuertes en el litoral almeriense, en las sierras del sureste y en Canarias, donde los vientos del noroeste serán moderados con episodios de intensidad elevada.

Temperaturas en aumento

El ascenso de las temperaturas será generalizado, excepto en el Cantábrico, donde se mantienen sin cambios. Los aumentos más destacados se registrarán en el suroeste peninsular, con incrementos superiores a 6 grados y de forma extraordinaria, más de 10 grados, en Extremadura, oeste de la meseta sur y norte de Andalucía.

La máxima más elevada se registrará en la provincia de Zaragoza, donde se llegará a los 30 grados mientras varias provincias como Logroño, Girona u Orense se quedarán en los 29.

Las mínimas apenas variarán, y en los archipiélagos las temperaturas se mantendrán estables. Teruel y Ávila, con 6 grados, serán las provincias que registren unas cifras más bajas en el termómetro.