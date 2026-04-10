Giro brusco del tiempo el fin de semana: desplome térmico, nieve y tormentas en España

La jornada del viernes 10 de abril estará marcada por la aproximación de una borrasca desde el suroeste peninsular, que favorecerá cielos nubosos en el centro y sur. En Andalucía, las tormentas harán acto de presencia a partir del mediodía, con posibilidad de ser localmente fuertes y extenderse hacia Extremadura y el oeste de la meseta sur. En contraste, gran parte del resto del país disfrutará de cielos poco nubosos o despejados, aunque con presencia de brumas matinales en zonas del interior y algunos litorales.

En cuanto a las temperaturas, será una jornada de ascensos generalizados. Destaca el notable aumento de las máximas en el Cantábrico, con subidas superiores a seis grados. También las mínimas repuntarán de forma clara en Cáceres y el oeste de la meseta sur.

Sábado: giro brusco con lluvias, nieve y caída térmica

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Cambio de tiempo por la llegada de un frente atlántico. ➡️ Pasaremos de temperaturas alta para la época el jueves y viernes a un ambiente invernal el fin de semana. 🌧️ Lluvias en amplias zonas.

❄️ Nieve desde 800 m. + info👉https://t.co/0qneNvQx4A pic.twitter.com/507x2H2EGE — AEMET (@AEMET_Esp) April 9, 2026

El sábado llegará con un cambio radical de escenario. La entrada de una masa de aire frío y húmedo por el noroeste provocará un tiempo inestable, con precipitaciones generalizadas a medida que un frente avance de oeste a este. De hecho, las lluvias serán especialmente abundantes en el Cantábrico, el sistema Central y la Ibérica norte. En el sur, sobre todo en el entorno del sistema Bético, podrán ser intensas y con tormenta.

La nieve ganará protagonismo, con una cota que bajará hasta los 700-800 metros en la cordillera Cantábrica y que se extenderá a otras zonas montañosas del norte, donde se esperan acumulaciones relevantes. Las temperaturas máximas caerán de forma notable en casi toda la Península, con descensos superiores a 10 grados en el noroeste y de más de seis en amplias zonas del norte. Las mínimas también bajarán con claridad, con heladas en áreas de montaña.

Por su parte, el domingo continuará el tiempo inestable, con precipitaciones en la mitad este, el extremo norte y Baleares, además de chubascos residuales en el Cantábrico. La nieve seguirá acumulándose en sistemas montañosos como los Pirineos y la Ibérica por encima de los 1.000 metros.

La jornada estará marcada por la activación de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en buena parte del país. Predominarán los avisos de nivel amarillo por fenómenos costeros, nevadas y viento en numerosas comunidades del norte y nordeste, como Asturias, Cantabria, País Vasco o Galicia.

Además, algunas zonas del noreste, especialmente en Cataluña, podrían alcanzar niveles naranjas por intensidad del viento y temporal marítimo a lo largo de la tarde. También habrá avisos por nieve en territorios como Castilla y León, Navarra o La Rioja, reflejando el ambiente invernal en cotas relativamente bajas.

Las temperaturas seguirán descendiendo, con caídas superiores a 10 grados en Aragón y Cataluña, y de más de seis en el centro y este peninsular. El ambiente será plenamente invernal para la época, con heladas en zonas altas. Además, el viento del norte soplará con intensidad, con rachas muy fuertes de cierzo en el valle del Ebro y de tramontana en el Ampurdán y Baleares, reforzando la sensación de frío.

El fin de semana estará marcado por una transición abrupta hacia condiciones más frías e inestables, culminando el domingo con un escenario de avisos activos en amplias zonas del país. Un episodio que obligará a mirar al cielo… y a recuperar el abrigo.