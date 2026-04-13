La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes 13 de abril una jornada marcada por la inestabilidad en buena parte del país, con lluvias en el tercio norte, nevadas en zonas montañosas y episodios de viento intenso en distintos puntos del territorio.

Desde primeras horas del día, las precipitaciones se extenderán por el tercio norte peninsular y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos. Estas lluvias también alcanzarán el extremo sureste peninsular, donde podrán ser localmente fuertes en Murcia, Albacete y el sur de la Comunidad Valenciana durante la mañana.

Estabilidad relativa

En el resto de la Península, predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes, aunque se espera un aumento de la nubosidad a lo largo de la tarde. Esta evolución podría dejar algún chubasco débil y ocasional en zonas de montaña, sin que se prevean fenómenos generalizados.

En Canarias, el pronóstico apunta a cielos nubosos en el norte de las islas, donde no se descartan precipitaciones débiles, mientras que el sur mantendrá intervalos poco nubosos.

🌡⬆️ La semana comenzará con ambiente frío, pero a partir del miércoles se registrarán temperaturas altas para el mes de abril. Más de 25 °C en amplias zonas. 🌂 El lunes aún habrá chubascos en el este peninsular, pero irán a menos y el resto de los días apenas lloverá. pic.twitter.com/4qrg0TjhDL — AEMET (@AEMET_Esp) April 12, 2026

Nevadas en el norte

La nieve será protagonista en las áreas montañosas del norte peninsular, con una cota situada entre los 900 y 1.300 metros. A partir de estas altitudes, se esperan acumulaciones significativas, especialmente en sistemas montañosos donde las precipitaciones serán más persistentes.

También podría nevar de forma débil en montañas del centro y del este peninsular a cotas similares, aunque con menor intensidad y sin acumulaciones destacables. En Cataluña existe un aviso amarillo por este fenómeno meteorológico.

Además, se prevén heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte, que podrían extenderse de forma puntual al sureste peninsular y a algunos puntos de la meseta Norte.

Descenso de temperaturas

Las temperaturas máximas experimentarán un descenso en la mitad sur de la vertiente atlántica, el entorno de Alborán, Baleares, Pirineos y el nordeste de Cataluña. En contraste, aumentarán en el resto del tercio este peninsular y en el extremo noroeste, con ascensos que podrían ser notables en el valle del Ebro.

En cuanto a las mínimas, bajarán en la mitad sur peninsular, la meseta Norte y Cataluña, mientras que subirán en el extremo noroeste. En el resto del territorio no se esperan cambios significativos.

Almería, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife son las provincias que registrarán una mayor temperatura, alcanzando los 22 grados. Por otro lado, Burgos y Palencia se quedarán por debajo de los 0 grados en la mínima, siendo de -1.

Viento fuerte con rachas muy intensas

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada. Se prevén rachas muy fuertes de tramontana en Ampurdán y el norte de Baleares, así como de alisio en Canarias y de cierzo en el valle del Ebro y áreas próximas. También soplará con intensidad el viento de poniente en el área de Alborán.

En el resto del país predominarán los vientos moderados de componente oeste y noroeste, aunque no se descarta que se registren rachas muy fuertes en puntos del sureste peninsular y en el Pirineo. Esta situación mantiene en alerta amarilla a Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Ciudad de Melilla. En el caso de Cataluña el aviso es de color naranja.

Por otro lado, las alertas por oleaje también marcarán la jornada en Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco y Ciudad de Melilla —amarilla—, mientras en las Islas Baleares y en Cataluña se espera que este fenómeno meteorológico sea de mayor intensidad, por lo que se eleva el aviso a naranja.