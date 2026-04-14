Suben las temperaturas en toda España pero se mantienen los avisos por oleaje en el este

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este martes 14 de abril una tendencia a la estabilización en la Península y Baleares, con las altas presiones ganando terreno desde el oeste. Aun así, varias zonas del este peninsular y Canarias estarán bajo aviso por viento y fenómenos costeros, en una jornada marcada por el ascenso térmico y la persistencia de algunas precipitaciones débiles en el norte.

Baleares y Cataluña concentrarán los principales avisos. Menorca y Gerona estarán en nivel naranja por oleaje, mientras que Tarragona tendrá aviso amarillo por el mismo fenómeno. En cuanto al viento, AEMET señala avisos en Cataluña.

Además, se esperan rachas muy fuertes de tramontana en Ampurdán y Menorca y de cierzo en el prelitoral de Castellón y Tarragona durante la primera mitad del día. En Canarias, el alisio soplará con intensidad.

Cielos despejados con lluvias débiles

El pronóstico apunta a un predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, salvo en el norte, oeste y noroeste peninsular y en Baleares a primeras horas. Durante la tarde podrían aparecer nubes de evolución en el interior y nubes altas por el oeste.

Se prevén precipitaciones débiles en Galicia y el área cantábrica, que podrían extenderse de forma aislada al norte del Sistema Central, la Ibérica y los Pirineos. En estas zonas, la cota de nieve se situará entre 1.100 y 1.300 metros.

13/04 12:24 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/tZDEsxLU98 — AEMET (@AEMET_Esp) April 13, 2026

En Canarias, habrá cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, con posibilidad de lluvias débiles, mientras que en el resto predominarán los intervalos poco nubosos.

Subida de temperaturas y vientos moderados

Las temperaturas máximas ascenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, con aumentos más acusados en el interior de la mitad oeste. Las mínimas también subirán en el oeste, especialmente en el noroeste, mientras que en el extremo nordeste descenderán. En Sevilla se registrarán 25 grados de máxima, mientras Teruel y Pamplona serán las provincias en las que haga más frío –1 grado–.

A pesar del ascenso térmico, se registrarán heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte, que también podrían afectar a áreas del sureste y a puntos de la meseta norte.

El viento soplará de componente sur y oeste en Galicia y el Cantábrico, y de norte y oeste en el resto del país. Será moderado en la mitad oriental, Baleares y litorales, y más flojo en el interior, salvo en las zonas con avisos donde se esperan intervalos fuertes.