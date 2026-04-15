Subida generalizada de las temperaturas y tiempo estable en casi toda España

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este miércoles 15 de abril una jornada marcada por la estabilidad en la mayor parte del país, con un ascenso generalizado de las temperaturas en la Península y Baleares y sin avisos activos.

La situación atmosférica estará dominada por las altas presiones, lo que favorecerá cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas. Sin embargo, el acercamiento de un frente por el noroeste peninsular mantendrá la nubosidad en Galicia y el área cantábrica, donde son probables precipitaciones débiles. En áreas de montaña de estas regiones también se desarrollará nubosidad de evolución a lo largo del día.

Nubosidad en el norte y estabilidad en el resto

Mientras el norte y el oeste peninsular presentarán mayor cobertura nubosa, el resto del territorio disfrutará de un ambiente más estable. Baleares seguirá una pauta similar, con intervalos nubosos en algunos momentos.

En Canarias, el pronóstico apunta a cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde no se descartan precipitaciones débiles. En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas.

Predicción semanal: Hoy: precipitaciones en Galicia, extremo norte peninsular y Baleares; rachas de viento muy fuertes en el este peninsular, Baleares y Canarias, con temporal marítimo. De martes a domingo: predominio de sol sin precipitaciones significativas. [1/2] pic.twitter.com/uu0rvOUMk8 — AEMET (@AEMET_Esp) April 13, 2026

Además, se esperan brumas y nieblas matinales en el cuadrante noroeste peninsular, especialmente en primeras horas del día, lo que podría reducir la visibilidad de forma puntual.

Subida generalizada de temperaturas

En cuanto a los termómetros, AEMET señala un ascenso generalizado en la Península y Baleares, con la excepción del noroeste, donde se registrarán descensos ligeros. El aumento será más acusado en las zonas de montaña del tercio oriental, donde las temperaturas podrán subir más de 6 grados.

En Murcia se alcanzarán los 29 grados, mientras Teruel, Soria y León registrarán una temperatura mínima de 4 grados. En Canarias no se esperan cambios significativos, aunque no se descarta algún ascenso ligero en determinadas zonas.

Viento moderado en varias zonas

El viento soplará con distinta intensidad según la región. En Canarias se espera alisio moderado con posibles rachas fuertes, mientras que en el Ampurdán y el norte de Baleares predominará la tramontana.

También se prevé cierzo moderado en el valle del Ebro, viento de poniente en el Estrecho y componente suroeste en los litorales de Galicia. En el resto del país, el viento será en general flojo y de dirección variable, con predominio de la componente oeste.