Cielos despejados y subida de temperaturas con avisos costeros en Galicia

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia para este jueves una jornada marcada por la estabilidad atmosférica en la mayor parte de la Península y Baleares, bajo la influencia de las altas presiones. Este escenario favorecerá cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas, junto a un ascenso generalizado de las temperaturas.

En contraste, el norte y el oeste peninsular presentarán mayor nubosidad, especialmente en Galicia, donde no se descarta alguna precipitación débil a primeras horas. Estas lluvias tenderán a remitir a lo largo del día, dando paso a una progresiva apertura de claros durante la tarde.

Predicción semanal: Hoy: precipitaciones en Galicia, extremo norte peninsular y Baleares; rachas de viento muy fuertes en el este peninsular, Baleares y Canarias, con temporal marítimo. De martes a domingo: predominio de sol sin precipitaciones significativas. [1/2] pic.twitter.com/uu0rvOUMk8 — AEMET (@AEMET_Esp) April 13, 2026

Nubosidad en el norte y evolución en el interior

A medida que avance la jornada, se espera la aparición de nubosidad alta en el oeste peninsular durante la segunda mitad del día, así como nubes de evolución en zonas del interior. Además, se prevén brumas y nieblas matinales en áreas del cuadrante noroeste y en puntos del litoral mediterráneo, con mayor persistencia en Baleares.

En Canarias, el panorama será diferente, con cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y posibilidad de precipitaciones débiles. En el resto del archipiélago, predominarán los intervalos de nubes altas o los cielos poco nubosos.

Subida general de temperaturas

Los termómetros registrarán un aumento generalizado en la Península y Baleares, con valores que alcanzarán los 28 grados en ciudades como Badajoz, Córdoba y Huelva. Incluso, en Sevilla se superará la barrera de los 30 grados.

Por otro lado, las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico occidental y en el extremo sureste, mientras que las mínimas bajarán en el oeste de Galicia. Cuenca, León, Soria y Teruel serán aquellas provincias que registren una menor temperatura –5 grados–.

En Canarias, las temperaturas máximas también subirán, salvo en las islas más occidentales, con ascensos más acusados en zonas altas. Las mínimas, en cambio, se mantendrán sin cambios. Las únicas heladas previstas serán débiles y limitadas a las cumbres del Pirineo.

Vientos flojos y avisos

El viento soplará en general flojo y de dirección variable en la Península y Baleares, aunque podrá intensificarse de forma puntual en algunos litorales. En Canarias, se mantendrá el régimen de alisios moderados, con rachas que podrían ser fuertes en zonas expuestas.

La AEMET ha activado avisos únicamente en Galicia, concretamente en las provincias de La Coruña y Pontevedra, por fenómenos costeros.