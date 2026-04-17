Sol y calor el fin de semana con tormentas aisladas y granizo en zonas de montaña

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un fin de semana marcado por la continuidad de las altas presiones en la mayor parte de la Península y Baleares, lo que favorecerá cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, la evolución atmosférica introducirá cierta inestabilidad en áreas del interior, especialmente en sistemas montañosos, donde se esperan chubascos y tormentas de carácter aislado.

Durante el viernes, el escenario será mayoritariamente estable, con predominio de cielos despejados y temperaturas en ligero ascenso en amplias zonas, que podrían alcanzar los 32 ºC en Sevilla. Solo el norte peninsular presentará mayor nubosidad, con baja probabilidad de lloviznas. En paralelo, se formarán brumas y nieblas matinales en puntos de la meseta norte y Galicia, así como en algunos litorales mediterráneos.

Tormentas en montaña a partir del sábado

A partir del sábado, aunque las altas presiones seguirán influyendo, aumentará la inestabilidad en el interior peninsular. La AEMET señala la aparición de abundante nubosidad de evolución diurna, que dará lugar a chubascos acompañados de tormenta en varias zonas.

Los fenómenos más significativos se concentrarán en el sistema Ibérico, donde no se descarta la presencia de granizo y rachas muy fuertes de viento. También podrán registrarse precipitaciones tormentosas, aunque de menor intensidad, en el sistema Central, los Pirineos y la meseta norte.

Predicción para el resto de la semana: Jueves y viernes: predominio de sol. Fin de semana: predominio de sol; en el norte peninsular nubosidad de evolución, ocasionalmente con chubascos acompañados de tormenta y rachas de viento muy fuertes. En Canarias, calima. [1/2] 🧵 pic.twitter.com/gkDYvSxDVL — AEMET (@AEMET_Esp) April 16, 2026

En el Cantábrico persistirán los cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles, mientras que en el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas.

Domingo con inestabilidad en la mitad norte

El domingo continuará la tendencia a la inestabilidad en áreas montañosas de la mitad norte. Se espera de nuevo la formación de nubes de evolución en el interior, con chubascos tormentosos en zonas de montaña, especialmente en los Pirineos y otros sistemas del norte.

En Galicia y el Cantábrico se mantendrán las nubes bajas, mientras que en el resto del territorio predominarán los cielos despejados o con nubosidad alta. Las nieblas volverán a aparecer en el interior de Galicia y en comunidades cantábricas durante las primeras horas del día.

Canarias, calima y subida térmica

En Canarias, la previsión apunta a un episodio de calima desde el viernes, que continuará durante el sábado y comenzará a remitir el domingo. El archipiélago registrará intervalos nubosos, con posibilidad de chubascos en las islas de mayor relieve, especialmente durante la primera mitad del domingo.

Las temperaturas experimentarán una subida moderada, incluso notable en medianías y cumbres, sobre todo durante el sábado. El domingo, las mínimas podrían aumentar ligeramente en las islas occidentales.

Evolución de las temperaturas

En conjunto, el fin de semana estará marcado por temperaturas suaves con tendencia al ascenso, aunque con matices según la zona. Sevilla será la provincia en la que se registre una marca más alta en el termómetro, oscilando entre los 32 y 33 grados.

El viernes se producirá una subida generalizada, salvo en el Cantábrico, donde descenderán las máximas. El sábado, las máximas aumentarán en Galicia, descenderán en puntos del norte de Burgos y del País Vasco y Cantabria. Las mínimas subirán de forma generalizada, excepto en el suroeste peninsular y Baleares. De cara al domingo, los valores térmicos apenas experimentarán variaciones, con ligeros ascensos de las máximas en Galicia y el Cantábrico.

🌡️⬆️ Durante casi todo abril las temperaturas del conjunto de España han sido altas para la época, salvo a finales de la semana pasada y comienzos de la actual. ➡️ Seguirán subiendo y serán extraordinariamente altas: podrían alcanzar valores de récord para estas fechas. pic.twitter.com/0fuhvb37WE — AEMET (@AEMET_Esp) April 16, 2026

Viento flojo y levante en el Estrecho

El viento soplará en general flojo y variable en el interior y en régimen de brisas en los litorales durante todo el fin de semana. Como excepción, en el Estrecho se mantendrá el levante moderado, con posibilidad de rachas muy fuertes en distintos momentos.

En Canarias, el viento será de componente este, moderado en general, con cambios en su dirección a lo largo del periodo.