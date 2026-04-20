España se adentra en un "horno" primaveral: la dorsal tropical dispara los termómetros

España afronta esta semana un episodio de calor excepcional que los expertos califican de "insólito" para el mes de abril. Una robusta dorsal subtropical se ha instalado sobre la vertical peninsular, bloqueando la llegada de borrascas y provocando un ascenso térmico que situará a gran parte del país en valores más propios de pleno verano.

El fenómeno: ¿Por qué este "calorazo"?

La responsable es una estructura de altas presiones en niveles medios y altos de la atmósfera conocida como dorsal tropical. Según explican expertos "esta masa de aire cálido de origen africano llega impulsada por vientos del sur, provocando una estabilidad total y cielos despejados que maximizan la radiación solar".

"Estamos ante una situación inusual. La temperatura media a nivel nacional podría alcanzar valores de récord absoluto para abril entre el 18 y el 24 de este mes", advierte el meteorólogo Duncan Wingen en Tiempo.com. Las anomalías térmicas podrían situarse hasta 12 ºC por encima de lo normal.

Aunque el ascenso es generalizado, los mapas señalan puntos críticos donde el calor será asfixiante. Son estos:

Valle del Guadalquivir : Se esperan máximas de hasta 36 ºC en provincias como Sevilla y Córdoba.

: Se esperan máximas de hasta en provincias como Sevilla y Córdoba. Valle del Ebro y Meseta Sur : Los termómetros escalarán hasta los 30-32 ºC en ciudades como Zaragoza, Madrid y Toledo.

: Los termómetros escalarán hasta los en ciudades como Zaragoza, Madrid y Toledo. Cornisa Cantábrica: Pese a ser tradicionalmente más fresca, ciudades como Santander ya han registrado récords locales de casi 33 ºC en lo que va de mes.

Vigilancia por tormentas y calima

Por otro lado, no todo será sol. La AEMET avisa de que este calentamiento diurno, sumado a algo de inestabilidad en capas altas, podría desencadenar tormentas intensas de tarde, puntualmente acompañadas de granizo, especialmente en el cuadrante nororiental e interior peninsular. Además, en Canarias se espera la llegada de polvo sahariano en suspensión (calima) coincidiendo con el pico de calor.

Portavoces de la AEMET alertan de una "masa subtropical con temperaturas muy por encima de lo normal" y piden precaución ante el riesgo de incendios y los cambios bruscos de tiempo.

Este "veranillo" prematuro se mantendrá, según los modelos, al menos hasta mediados de semana, cuando la posible llegada de una DANA podría normalizar ligeramente los valores.