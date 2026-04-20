Tormentas fuertes en el nordeste y llegada de polvo en suspensión a la Península

La jornada de este lunes 20 de abril estará marcada por un episodio de inestabilidad en el nordeste peninsular, donde se desarrollará nubosidad de evolución a lo largo del día. Esta situación dará lugar a tormentas y chubascos localmente fuertes en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos. Estos fenómenos podrán ir acompañados de rachas de viento muy fuertes y existe también la posibilidad de que se produzca granizo, especialmente en áreas de mayor intensidad convectiva. En los Pirineos orientales se prevé que los chubascos alcancen mayor persistencia e intensidad en algunos momentos.

En cuanto al estado de avisos la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activas alertas en varias comunidades del nordeste. Aragón, Cataluña, Navarra y La Rioja presentan avisos por tormentas y precipitaciones, con nivel amarillo en la mayor parte de las franjas horarias, lo que indica riesgo meteorológico que puede afectar a actividades concretas. En algunos tramos iniciales del día aparecen avisos más puntuales por lluvia en Cataluña. Los motivos principales son las tormentas intensas, la posibilidad de granizo y las rachas de viento muy fuertes asociadas. La evolución horaria muestra que el riesgo aumenta especialmente durante las horas centrales y la tarde, cuando las condiciones convectivas serán más favorables.

En contraste con estas zonas, el resto del territorio peninsular presentará una situación más estable. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con presencia ocasional de nubes altas que no afectarán de forma significativa. Durante las primeras horas del día se esperan intervalos de nubes bajas en los litorales del Cantábrico y del Mediterráneo, especialmente en áreas cercanas a la costa, tendiendo a disiparse conforme avance la mañana.

Otro aspecto relevante será la presencia de calima, que entrará en la Península desde el oeste a lo largo del día. Este polvo en suspensión podría reducir ligeramente la visibilidad en algunas zonas y afectar a la calidad del aire. El viento soplará flojo y variable en el interior; en los litorales dominará el régimen de brisas y se espera levante moderado en el Estrecho.

En los próximos días una masa de aire de origen subtropical llegará a España. Lo notaremos por el polvo en suspensión que traerá consigo. Y además👉 ➡️ Temperaturas muy por encima de lo normal. ➡️ Cierta inestabilidad: formación de tormentas, localmente fuertes y con granizo. pic.twitter.com/Elfgu24bnA — AEMET (@AEMET_Esp) April 19, 2026

Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, la jornada mostrará un comportamiento desigual según las regiones. Se prevé un descenso de las máximas en áreas del litoral gallego y en el Ampurdán, donde el ambiente será algo más fresco en comparación con días previos. En el resto de la Península, las temperaturas diurnas experimentarán cambios poco significativos, manteniéndose en valores similares a los recientes. Por su parte, las temperaturas mínimas tenderán a subir en zonas del interior del País Vasco, Cantabria, el norte de Burgos y el entorno del alto Ebro, lo que se traducirá en madrugadas menos frías en estos puntos. En otras regiones, tanto del interior como del litoral, las mínimas apenas presentarán variaciones. En conjunto, se mantendrá una amplitud térmica moderada en buena parte del territorio, sin contrastes extremos, aunque condicionada localmente por la nubosidad y la evolución de las tormentas en el nordeste.

En Canarias, el tiempo estará influenciado por un descenso generalizado de las temperaturas, que será notable en muchos puntos del archipiélago, con caídas superiores a los 6 grados. Este cambio térmico supondrá un ambiente más fresco respecto a días anteriores. En cuanto a valores concretos, en Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas entre 17 y 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 17 y 23 grados. El viento será de componente oeste moderado, contribuyendo a esta bajada térmica y a una mayor sensación de frescor.