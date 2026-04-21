La AEMET avisa: tormentas fuertes en el norte y más de 35 grados en el sur

La situación meteorológica de este martes 21 de abril estará marcada por la formación de una baja al oeste de la Península, lo que favorecerá la entrada de una masa de aire cálido de origen subtropical. Este patrón atmosférico dará lugar a cielos con intervalos de nubes, principalmente medias y altas, que avanzarán de oeste a este a lo largo de la jornada, generando un contexto de inestabilidad en varias regiones.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se observan alertas activas por tormentas en Castilla y León, Galicia, la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco. Estos avisos, de nivel amarillo, indican riesgo por fenómenos tormentosos que pueden ir acompañados de rachas intensas de viento y precipitaciones. La evolución horaria muestra una mayor incidencia durante la segunda mitad del día, especialmente en el norte peninsular, donde las condiciones serán más adversas.

En general, se esperan probables tormentas en el Cantábrico oriental y en el alto Ebro, que podrán ir acompañadas tanto de precipitaciones como de rachas muy fuertes de viento. Estas tormentas podrían alcanzar intensidad significativa en momentos puntuales. De forma más dispersa y con menor probabilidad, estos fenómenos podrían extenderse hacia Galicia, la Ibérica de Aragón y el valle del Ebro. En estas áreas, el viento será el principal factor de riesgo, con rachas muy fuertes como fenómeno más destacado. Asimismo, en el Pirineo no se descartan precipitaciones puntualmente intensas asociadas a estos episodios.

En otras zonas del interior peninsular, como las mesetas, Extremadura y el entorno de Sierra Morena, también podrían producirse tormentas aisladas, aunque en general serían de menor intensidad y con escasa precipitación. A pesar de ello, reflejan la inestabilidad atmosférica general derivada de la entrada de aire cálido y su interacción con factores locales.

Otro elemento relevante será la continuidad de la calima, que seguirá afectando a la Península desplazándose de oeste a este. Este fenómeno contribuirá a una atmósfera más turbia, especialmente en combinación con las nubes altas, lo que puede reducir la visibilidad y aumentar la sensación térmica.

El viento soplará flojo de componente sur en la mayor parte de la Península, con predominio de la componente este en el área mediterránea y el Cantábrico. En la costa norte podrá intensificarse, alcanzando intervalos de moderado a fuerte. En el Estrecho se espera viento de poniente con intensidad moderada a fuerte.

Predicción semanal: Hoy: por la tarde en el nordeste peninsular chubascos con tormentas y rachas de viento fuertes. Martes: en el norte peninsular, chubascos acompañados de tormenta y rachas de viento fuertes. Calima en el oeste peninsular. Miércoles: predominio de sol.

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Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, se espera un ascenso en casi toda la Península, siendo más acusado en las máximas del litoral norte. Solo en Valencia y en el oeste de la meseta norte se prevé un descenso de las máximas. En el resto del territorio, los valores serán elevados para la época, pudiendo superarse los 32 °C en diversos valles del sur y en el del Ebro. Destaca el valle del Guadalquivir, donde se alcanzarán temperaturas máximas superiores a los 35 °C.

En Canarias, la situación será más estable en comparación con la Península. De hecho, las temperaturas se mantendrán en valores moderados dentro del contexto general del país. En Las Palmas se esperan registros entre los 17 y 21 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 17 y 22 grados. Estas condiciones reflejan un ambiente templado y sin extremos térmicos, en línea con la tendencia habitual del archipiélago.