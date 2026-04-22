España dividida por la borrasca: calor en el este y bajón térmico en el oeste

Este miércoles 22 de abril, la borrasca situada al oeste de la Península continuará su desplazamiento hacia el noroeste, lo que favorecerá un cambio en las condiciones térmicas entre distintas zonas del territorio. Mientras que en la mitad occidental se experimentará un ambiente menos caluroso, en la mitad oriental las temperaturas tenderán a aumentar, generando un contraste térmico significativo entre ambas áreas.

De hecho, durante la mañana se prevé la presencia de nubes bajas en el oeste peninsular y en la zona del Estrecho, que a lo largo del día se extenderán hacia el Cantábrico. Estas nubes podrían dejar alguna llovizna aislada, sin descartar además la formación de brumas o bancos de niebla en el interior de Galicia a primeras horas y en puntos de la cordillera Cantábrica durante el mediodía. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de tormentas en Cataluña con avisos amarillos en las horas centrales del día.

En áreas montañosas se esperan chubascos acompañados de tormenta, especialmente en los Pirineos, el Maestrazgo y las sierras del sureste. Estas precipitaciones serán en general aisladas, aunque podrían alcanzar intensidad fuerte de manera puntual, siendo más probables en el Pirineo más oriental y en zonas limítrofes. En contraste, en el resto del territorio peninsular y en Baleares predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas.

En lo que respecta al viento, en el centro y oeste peninsular predominarán los vientos flojos de componente sur y suroeste. En el Mediterráneo serán flojos o moderados de componente este, mientras que en el Cantábrico soplará viento moderado del este. El litoral gallego registrará viento del sur y en la zona de Alborán se espera viento de poniente.

Predicción semanal: Hoy: por la tarde en el nordeste peninsular chubascos con tormentas y rachas de viento fuertes. Martes: en el norte peninsular, chubascos acompañados de tormenta y rachas de viento fuertes. Calima en el oeste peninsular. Miércoles: predominio de sol.

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Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en el centro y el oeste de la Península, con una bajada más acusada en el oeste de Galicia y en el área cantábrica. Por el contrario, en la mitad oriental se prevé un aumento de las máximas, mientras que en el archipiélago balear se mantendrán con pocos cambios. Por su parte, en las mínimas se espera un descenso en el tercio oeste y en el Cantábrico, mientras que en el resto del territorio permanecerán estables o registrarán ligeros ascensos.

En el archipiélago se prevén cielos nubosos, con precipitaciones en las vertientes norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Por su parte, las temperaturas experimentarán un ligero descenso, situándose en valores suaves. En Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife se moverán aproximadamente entre los 18 y 21 grados, manteniendo un ambiente templado característico del archipiélago en esta situación meteorológica.