Seis comunidades en aviso por tormentas y viento en un jornada marcada por el descenso térmico

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una jornada marcada por el aumento de la inestabilidad a partir de la tarde, con chubascos y tormentas en varias zonas del interior, así como un descenso de las temperaturas máximas en el tercio oriental de la Península. Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y Comunidad Valenciana estarán en aviso por distintos fenómenos.

Estado de los avisos

Según la AEMET, los avisos por lluvias y tormentas afectarán a Ávila y Salamanca, Toledo y Cáceres, mientras que Badajoz estará en aviso únicamente por tormentas. Además, se han activado avisos por fenómenos costeros en Alicante y en el litoral de la Región de Murcia, incluyendo zonas como el Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón.

En el caso de Almería, los avisos se deben tanto al viento como al oleaje, con previsión de rachas muy fuertes en el litoral, especialmente en el sureste peninsular. Todos las alertas mencionadas son de nivel amarillo.

Evolución del tiempo

Durante la mañana predominará un tiempo estable en la mayor parte del país, con cielos de nubes altas y presencia de nubes bajas en los litorales del Mediterráneo y de Alborán. No obstante, se esperan precipitaciones en el suroeste en las primeras horas.

Predicción para el resto de la semana: Hoy: en la península nubosidad de tipo medio y alto; en el nordeste probables chubascos acompañados de tormenta. Jueves: en el centro-oeste peninsular, por la tarde y noche, chubascos acompañados de tormenta . [1/2] 🧵 pic.twitter.com/fEBjyJeov4 — AEMET (@AEMET_Esp) April 22, 2026

A partir de la tarde, la llegada de aire frío en altura favorecerá un aumento de la nubosidad en el interior y el desarrollo de tormentas. Estas podrán ser localmente fuertes en los Pirineos y, ya durante la noche, extenderse a Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y zonas de Salamanca y Ávila.

En Canarias, los cielos permanecerán nubosos, con posibilidad de precipitaciones débiles en las islas más montañosas. El viento será moderado y de componente norte.

Niebla, calima y cambios térmicos

El pronóstico incluye la posible formación de brumas o bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y en el sur interior de la Comunidad Valenciana. Además, continuará la presencia de polvo en suspensión en el sur peninsular.

El viento soplará en general flojo, con predominio del este en el Cantábrico y en la mitad oriental peninsular, y de componente sur en la mitad occidental. En las zonas costeras será moderado, con especial intensidad en el litoral de Almería, donde se prevén rachas muy fuertes.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en el tercio oriental, de forma notable en la Comunidad Valenciana y en el Valle del Ebro, mientras que tenderán a subir en el resto del país. Las mínimas bajarán en general en la Península, mientras que en Canarias no se esperan cambios significativos.

En Ciudad Real, Granada y Sevilla el termómetro llegará a marcar los 30 grados mientras que en la provincia de Teruel se registrará la menor temperatura con 6 grados.