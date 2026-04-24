Llega aire frío y cambia el tiempo: bajan las temperaturas y aumentan las tormentas

La inestabilidad marcará la jornada de este viernes en buena parte de España, con avisos activos en seis comunidades autónomas por lluvias, tormentas y fenómenos costeros, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El episodio vendrá acompañado de un descenso de las temperaturas máximas en la Península y Baleares, que será más acusado en el sureste.

Los avisos se concentrarán en áreas amplias del interior peninsular. En Castilla y León afectarán a provincias como Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, mientras que en Castilla-La Mancha alcanzarán a Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. También se verán afectadas distintas zonas de la Comunidad de Madrid, como la Sierra, Metropolitana y Henares, y Sur, Vegas y Oeste.

⛈️ Viernes con tormentas en la Península. ➡️ Ya se han producido de madrugada; volverán a aparecer por la tarde en amplias zonas del interior y sureste. ➡️ Serán localmente fuertes, con posible granizo y rachas muy fuertes de viento. ➡️ Continuarán formándose el sábado. pic.twitter.com/yqEXP5seIo — AEMET (@AEMET_Esp) April 24, 2026

A estas áreas se suman Cantabria del Ebro e Ibérica riojana, además de puntos de Andalucía oriental, donde Almería, Granada y Málaga estarán en riesgo por precipitaciones.

Chubascos generalizados

La Aemet atribuye este episodio a la entrada de aire frío en altura, que favorecerá una situación de inestabilidad en gran parte del interior peninsular. Desde primeras horas del día se prevé abundante nubosidad de evolución, con precipitaciones que durante la madrugada continuarán en norte de Extremadura, Comunidad de Madrid y oeste de Castilla-La Mancha, extendiéndose posteriormente hacia la meseta norte.

Durante la segunda mitad del día, los chubascos podrían intensificarse en varias zonas. El organismo estatal señala la posibilidad de precipitaciones fuertes con tormenta y granizo en Castilla y León, el norte y oeste de Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid.

Aunque con menor probabilidad, estos fenómenos también podrían registrarse en otros puntos de la meseta sur, el centro y este de Andalucía, el sur de la Comunidad Valenciana y áreas montañosas del norte peninsular.

Frente a esta situación en el interior, el noroeste peninsular y Baleares mantendrán cielos poco nubosos o con nubes altas, mientras que en Canarias predominarán los cielos nubosos.

En el litoral mediterráneo, especialmente en el interior de la Comunidad Valenciana, no se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Además, la calima tenderá a remitir a lo largo de la jornada, desplazándose hacia el este peninsular.

Descenso de las máximas

La Aemet prevé un descenso generalizado de las temperaturas máximas en la Península y Baleares, con especial incidencia en el sureste, donde la bajada será notable. Por el contrario, en el noreste peninsular se registrarán ascensos.

Las temperaturas mínimas seguirán una evolución desigual: subirán en la mitad occidental y descenderán en la oriental y en Baleares. En Canarias, las máximas aumentarán en medianías y cumbres de las islas más montañosas, mientras que las mínimas apenas experimentarán cambios.

El viento será en general flojo y variable en el interior peninsular, con predominio del este en el tercio oriental, donde podrá soplar con mayor intensidad. En el Cantábrico se espera viento del oeste, mientras que en Galicia y Canarias será de componente norte.