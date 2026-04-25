Del calor a la inestabilidad: el cambio de tiempo que llega este fin de semana a España

El final de la segunda quincena de abril está marcado por un cambio claro de tendencia en la meteorología en España. Después de varios días con cielos despejados y temperaturas en ascenso, las previsiones apuntan ahora a un escenario más inestable, con el regreso de las lluvias en distintas zonas del país y un ligero descenso de los termómetros de cara al fin de semana.

Este giro vendrá acompañado de un comportamiento desigual de las temperaturas. Bajarán en el este de España y volverán a subir en el resto del país, mientras que en Canarias se mantendrán estables.

El ascenso térmico que ha dominado buena parte de la segunda mitad de abril empieza a perder fuerza. La entrada de aire más frío en altura favorecerá un aumento de la inestabilidad, aunque sin un desplome acusado de las temperaturas.

En términos generales, no se espera la llegada de un episodio frío, pero sí un ambiente más variable, con contrastes térmicos según las zonas. El Cantábrico y el sureste peninsular serán algunas de las áreas donde más se notará la bajada del mercurio, aunque dentro de valores propios de la época.

Sábado con más aire frío e inestabilidad

De cara al sábado, la situación atmosférica se complicará ligeramente. La llegada de aire frío en altura ganará presencia, lo que incrementará la inestabilidad en amplias zonas de la Península. Aunque las temperaturas no serán frías en términos absolutos, sí se situarán por debajo de los valores registrados en días previos, rompiendo la tendencia ascendente reciente.

Las lluvias podrán intensificarse de forma puntual y venir acompañadas de fenómenos más adversos. Según las previsiones, podrían aparecer episodios de tormenta, granizo y rachas fuertes de viento, especialmente en áreas del interior y el este peninsular.

También se espera que la inestabilidad alcance a la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el sureste de Castilla-La Mancha, ampliando el área afectada por el cambio de tiempo.

Inicio de la próxima semana aún inestable

El escenario no tiende a estabilizarse de forma inmediata. Según la previsión actualizada de Aemet, la inestabilidad podría prolongarse durante los primeros días de la próxima semana.

Las lluvias y chubascos seguirán afectando a distintas Comunidades Autónomas de la Península, aunque con distribución irregular y alternancia de momentos de mejora.