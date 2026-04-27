Alerta en media España: fuertes tormentas en el norte frente a la estabilidad del sur

La situación meteorológica de este lunes 27 de abril viene marcada por la persistencia de la inestabilidad en amplias zonas del norte y nordeste peninsular. En los interiores del Cantábrico, el este de Galicia, la Ibérica norte, los Pirineos, el norte de Castilla y León y el alto Ebro se esperan cielos cubiertos, con chubascos acompañados de tormentas durante la tarde. Estas precipitaciones pueden alcanzar intensidad localmente fuerte, especialmente en áreas de relieve, donde la evolución diurna favorece el desarrollo nuboso. Además, durante las primeras horas del día, se observarán nubes bajas en el Cantábrico, contribuyendo a una sensación de tiempo más húmedo e inestable.

El estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) refleja una situación de riesgo meteorológico en varias comunidades del norte peninsular. Regiones como Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia y La Rioja presentan avisos activos asociados principalmente a precipitaciones y tormentas, con posibilidad de fenómenos localmente intensos. Por su parte, en Andalucía hay avisos por fenómenos costeros y viento. Estos avisos se concentran especialmente durante las horas centrales y vespertinas del día, coincidiendo con el desarrollo de la inestabilidad atmosférica.

En contraste, el centro y el sur de la Península, así como Baleares, estarán bajo la influencia de condiciones más estables. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque no se descarta la aparición de nubosidad de evolución durante las horas centrales del día. Esta diferencia entre el norte inestable y el sur más estable define una clara división en la dinámica atmosférica general. En el entorno del Estrecho y el mar de Alborán también se esperan intervalos de nubes bajas matinales, que podrían dejar precipitaciones débiles y dispersas.

A lo largo de la jornada, serán probables las brumas y los bancos de niebla en zonas de montaña del Cantábrico y de la Meseta Norte. Estas condiciones de visibilidad reducida podrían aparecer de forma puntual también en algunos litorales mediterráneos. Por otro lado, en el extremo sur peninsular se prevé la presencia de calima, lo que puede afectar a la calidad del aire y reducir la visibilidad en superficie.

El viento será en general flojo de componente este en la Península y Baleares. Sin embargo, en el noroeste de Castilla y León, el Cantábrico y Galicia predominará la componente norte. En las zonas litorales, el viento se intensificará, destacando las rachas muy fuertes de levante en el entorno del Estrecho, así como intervalos de viento fuerte en el mar de Alborán y el noroeste gallego. Estas condiciones pueden generar un ambiente más adverso en áreas costeras, especialmente en lo relativo al estado del mar.

Semana a caballo entre abril y mayo con inestabilidad atmosférica. ⛈️ Mañanas en general tranquilas, pero a partir del mediodía crecerán nubes de evolución que dejarán chubascos en amplias zonas. ➡️ Serán localmente fuertes, con tormenta, granizo y rachas muy fuertes de viento. pic.twitter.com/yqcfsJLRTe — AEMET (@AEMET_Esp) April 26, 2026

Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, se espera un ascenso de las máximas en el sur peninsular, mientras que en el Cantábrico tenderán a descender ligeramente. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos en la mayor parte del territorio, aunque sí se prevén aumentos en áreas de montaña del noroeste. Este comportamiento térmico refuerza el contraste entre las distintas regiones, con variaciones suaves pero perceptibles según la ubicación geográfica.

En el archipiélago canario se presenta un escenario de estabilidad relativa, sin cambios significativos en los valores térmicos. En general, las temperaturas se mantienen suaves y constantes, un ejemplo es que los valores oscilan entre los 19 y 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y entre los 19 y 25 grados en Santa Cruz de Tenerife. Estas cifras evidencian un ambiente templado, con escasa amplitud térmica y condiciones agradables tanto de día como de noche.