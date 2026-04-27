Dos danas amenazan a España en el puente de mayo con fuertes tormentas y granizo

La atmósfera en España se prepara para una nueva etapa de fuerte inestabilidad en la recta final de abril y el inicio de mayo, con la llegada de dos depresiones aisladas en niveles altos (DANA) y la influencia de una vaguada que mantendrán las tormentas como protagonistas en gran parte del país.

Tras un fin de semana marcado por el paso de una dana previa que ya dejó chubascos intensos, granizo y rachas de viento en zonas del interior peninsular, el panorama no da tregua. La situación tenderá incluso a reforzarse en los próximos días debido a un patrón atmosférico dominado por un bloqueo entre el entorno de las islas británicas y Escandinavia. Esta configuración favorece que las bolsas de aire frío en altura se desplacen hacia latitudes más bajas y alcancen la Península Ibérica.

Dos danas y más energía para las tormentas

Las previsiones meteorológicas apuntan a la llegada casi simultánea de dos danas que se situarán próximas al oeste y norte de la Península. Incluso existe la posibilidad de que una de ellas termine interactuando o siendo absorbida por la otra a mitad de semana, lo que incrementaría la inestabilidad.

A este escenario en altura se suma otro factor clave: el contraste térmico. Mientras en superficie se mantiene aire relativamente cálido —con temperaturas propias de ambiente casi veraniego en algunas zonas—, en niveles altos se descuelga aire mucho más frío. Además, el Mediterráneo presenta valores elevados de temperatura, en torno a los 20 ºC en áreas cercanas a Baleares, lo que aporta energía adicional para el desarrollo de tormentas más intensas de lo habitual en estas fechas.

En los primeros compases de la semana, el ambiente será además cálido en buena parte del territorio, con presencia de polvo en suspensión en algunas regiones, lo que podría provocar episodios de calima y lluvia de barro cuando se produzcan precipitaciones.

Lluvias y tormentas en expansión

Durante el inicio de la semana, las tormentas afectarán sobre todo al norte peninsular. Se esperan chubascos localmente fuertes en áreas del Pirineo, la cordillera Cantábrica, Galicia interior, Castilla y León, Navarra, País Vasco y otras zonas del entorno cantábrico. En algunos puntos, las acumulaciones podrían alcanzar valores elevados en poco tiempo, superando localmente los 40–50 l/m² en pocas horas.

A medida que avance la semana, la inestabilidad se extenderá hacia más comunidades. Las precipitaciones alcanzarán también zonas del centro y del oeste peninsular, como Extremadura o Andalucía occidental, y en algunos momentos podrán llegar incluso al sureste, donde además podrían ir acompañadas de depósitos de barro debido al polvo en suspensión.

El miércoles, el día más complicado

El momento álgido de la inestabilidad se espera en torno al miércoles, cuando la influencia de las dos danas será más evidente. Ese día, los chubascos y tormentas podrían generalizarse en gran parte de la Península, con desarrollo de nubosidad convectiva muy activa.

Se prevén tormentas localmente intensas, acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento. En algunas zonas podrían registrarse precipitaciones muy intensas en periodos cortos de tiempo, con acumulaciones que de nuevo superarían los 40–50 l/m² en pocas horas en puntos concretos.

Quedarían más al margen algunas áreas del litoral cantábrico occidental, el extremo noreste, buena parte del litoral mediterráneo y ambos archipiélagos, aunque incluso allí no se descartan intervalos de nubosidad o chubascos dispersos.

Evolución hacia el puente de mayo

De cara al jueves, se espera una mejoría relativa, con la inestabilidad más restringida al norte y nordeste peninsular, y algunos chubascos residuales en zonas de montaña.

El viernes 1 de mayo, festivo nacional, las danas habrán perdido influencia directa, pero la atmósfera seguirá inestable debido a la presencia de una vaguada. Esto podría favorecer el crecimiento de nubes de evolución durante la tarde en áreas del interior y zonas montañosas, con posibilidad de tormentas puntuales y localmente intensas.

Durante el fin de semana, el escenario se mantiene incierto, aunque los modelos apuntan a que las tormentas podrían continuar afectando sobre todo al norte y a la vertiente mediterránea, con episodios localmente fuertes y acompañados de fenómenos adversos como granizo o rachas intensas de viento. También se advierte de la posibilidad de crecidas rápidas en ríos y barrancos en áreas donde las tormentas descarguen con mayor intensidad.

Un episodio primaveral activo

Aunque las danas no siempre implican lluvias torrenciales generalizadas, sí pueden generar episodios muy activos cuando coinciden con aire cálido en superficie y suficiente energía disponible, como ocurre en esta ocasión. En conjunto, se trata de una situación típica de primavera, pero con una intensidad notable que podría dejar acumulados importantes de lluvia en algunas zonas en pocos días y una gran variabilidad espacial.