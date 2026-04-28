AEMET pone en alerta a nueve comunidades por fuertes tormentas y rachas de viento

La jornada de este martes 28 de abril estará marcada por tormentas y chubascos con probabilidad de ser localmente fuertes en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, área cantábrica, alto Ebro y Béticas orientales. La presencia de una masa de aire de origen subtropical favorecerá un escenario de inestabilidad en la mayor parte de la Península, con predominio de cielos nubosos o intervalos de nubes medias y altas. Desde primeras horas del día no se descartan chubascos ocasionales en el Cantábrico, el entorno de Alborán y el sureste peninsular, aunque en general serán fenómenos dispersos al inicio.

En cuanto al estado de avisos, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) muestra alertas activas en numerosas comunidades autónomas como Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, País Vasco y La Rioja, además de la ciudad de Ceuta. Estos avisos se deben principalmente a lluvias y tormentas, con posibilidad de fenómenos localmente intensos. El mapa horario refleja mayor incidencia de riesgo durante las horas centrales del día y la tarde, cuando los avisos pasan a niveles más destacados en varias zonas, coincidiendo con el desarrollo de la inestabilidad atmosférica.

A medida que avance la jornada, especialmente a partir del mediodía, se desarrollará abundante nubosidad de evolución. Este crecimiento de nubes dará lugar a chubascos y tormentas en amplias zonas del interior del norte y de la mitad occidental peninsular, extendiéndose también al centro, a las sierras del sureste y a los Pirineos. Estos episodios podrán ir acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento, lo que incrementa su intensidad y carácter adverso. Se prevé que en determinadas áreas alcancen intensidad localmente fuerte, sobre todo en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, el área cantábrica, el alto Ebro y sectores de las Béticas orientales.

En Baleares, la situación será más estable en las primeras horas, con cielos poco nubosos que tenderán a aumentar a intervalos de nubes medias y altas con el paso del día. En el archipiélago canario, se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos, con posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional, sin fenómenos destacados en general. Además, se prevén bancos de niebla matinales en regiones del extremo norte peninsular, lo que podría reducir la visibilidad de forma puntual en esas zonas.

Otro elemento relevante será la presencia de calima en la mitad sur peninsular y en Baleares. Este polvo en suspensión podrá provocar que algunas de las precipitaciones se produzcan en forma de barro, un fenómeno característico cuando coinciden lluvias con partículas en el aire. En cuanto al viento, predominará el componente este flojo en la Península y Baleares, aunque será moderado en el archipiélago balear y en los litorales del sur y noroeste peninsular. En estas áreas, especialmente en Galicia, el Estrecho y Almería, podrán registrarse intervalos de viento fuerte e incluso alguna racha muy fuerte.

Predicción semanal: Esta tarde: en el norte peninsular, chubascos fuertes o muy fuertes acompañados de tormenta. Martes y miércoles: en el oeste y centro peninsular, chubascos fuertes o muy fuertes acompañados de tormenta y probable granizo y rachas muy fuertes de viento.

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Canarias y las temperaturas

Si hablamos de las temperaturas, las máximas tenderán a ascender en el norte de Galicia y Asturias, mientras que descenderán en la mitad sur peninsular, manteniéndose con pocos cambios en el resto del territorio. Las temperaturas mínimas experimentarán un aumento en Baleares, en el interior de Andalucía y en la meseta Sur. Por el contrario, predominarán los descensos en el cuadrante nordeste peninsular, mientras que en otras zonas no se esperan variaciones significativas.

Por su parte, Canarias presentará un régimen de vientos de componente norte, de intensidad floja a moderada, lo que contribuirá a mantener una situación relativamente estable en comparación con la Península. Los cielos se mantendrán con intervalos nubosos y no se descarta alguna precipitación débil de carácter ocasional, sin que se esperen fenómenos significativos. En Las Palmas de Gran Canaria se registrarán valores suaves, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 20 grados. En Santa Cruz de Tenerife, el rango será algo más amplio, situándose entre los 16 y 23 grados, reflejando un ambiente templado y estable propio del archipiélago.