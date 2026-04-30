El fenómeno meteorólogico de 'El Niño' amenaza con repetir en 2027 el desastre que "acabó con el 4% de la población"

Las señales que llegan desde el océano Pacífico están encendiendo las alarmas en la comunidad científica. Diversos modelos climáticos coinciden en que entre 2026 y 2027 podría desarrollarse un episodio de ‘El Niño’ de gran intensidad, con potencial para convertirse en uno de los más fuertes registrados en más de un siglo.

Aunque todavía existe incertidumbre, especialmente en esta fase del año marcada por la menor capacidad predictiva, organismos internacionales y centros de investigación apuntan a un escenario de calentamiento oceánico significativo. En términos técnicos, se habla de anomalías de entre 2 y 3 grados en la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial, un rango asociado a los eventos más extremos.

Aunque el episodio no ha sido calificado oficialmente como "super El Niño" por la Organización Meteorológica Mundial, varios expertos consideran que en la práctica el impacto podría ser igualmente severo.

A esta preocupación se han sumado también voces destacadas dentro de la meteorología. El meteorólogo Ryan Maue ha advertido en redes sociales de que "el próximo ‘mega El Niño’ podría ser el más fuerte desde el evento de 1877 que acabó con el 4% de la población de la Tierra debido a olas de calor, sequías y pestilencia".

Según ha señalado, los científicos que siguen la evolución de los modelos meteorológicos muestran una creciente inquietud ante la posibilidad de un evento de gran magnitud, hasta el punto de comparar lo que viene con el ocurrido a finales del siglo XIX.

The upcoming "mega El Niño" could be the strongest since the 1877 event that wiped out 4% of the Earth's population due to heat waves, drought and pestilence. Scientists watching every weather model update are getting "heart palpitations" ❤️ pic.twitter.com/MBsks70Dw6 — Ryan Maue (@RyanMaue) April 20, 2026

Un fenómeno natural con efectos globales

‘El Niño’ forma parte del ciclo climático conocido como ENSO (El Niño-Oscilación del Sur). Se produce cuando los vientos alisios se debilitan y permiten que el calor se acumule en las aguas del Pacífico ecuatorial. Ese exceso de energía no se queda en el océano: se transfiere a la atmósfera y altera la circulación global, modificando los patrones de lluvias, temperaturas y tormentas en todo el planeta.

Sus efectos no son uniformes. Mientras algunas regiones experimentan sequías intensas, otras sufren lluvias torrenciales. Sin embargo, hay un rasgo común, y es el aumento de fenómenos extremos y el incremento general de las temperaturas. En muchos contextos, además, estos episodios están asociados a impactos sobre la agricultura y la seguridad alimentaria.

En un contexto de calentamiento global, este impacto se amplifica. Actualmente, el planeta se sitúa ya cerca de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. Según algunas estimaciones, un episodio intenso de ‘El Niño’ podría contribuir de forma temporal con un aumento adicional de hasta 0,3 °C en la temperatura global.

El precedente de 1877

La preocupación actual no es nueva y surge del episodio de 1877-1878, considerado uno de los eventos de ‘El Niño’ más intensos desde que existen reconstrucciones climáticas fiables. Durante aquel periodo, las temperaturas del océano se mantuvieron elevadas durante meses y coincidieron con otras anomalías cálidas en distintos océanos.

El resultado fue una sequía de gran extensión global, con impactos simultáneos en regiones de Asia, África y América. La pérdida de cosechas provocó hambrunas generalizadas y una crisis humanitaria de gran escala. Se estima que murieron decenas de millones de personas en los años posteriores, lo que representaba entre el 3% y el 4% de la población mundial de la época.

Sin embargo, los expertos subrayan que el clima no fue el único factor determinante. Las decisiones políticas, especialmente en contextos coloniales, agravaron la crisis al mantener exportaciones de alimentos pese a la escasez local. Por ello, no se puede trasladar directamente esas cifras al presente.

Impacto económico y riesgos en el presente

Aunque un desastre demográfico de esa magnitud es hoy poco probable gracias a los sistemas de alerta temprana y a la capacidad de respuesta internacional, el impacto económico sigue siendo una gran preocupación.

Un precedente más reciente es el evento de 1997-1998, uno de los más intensos del siglo XX, que provocó pérdidas económicas globales estimadas en varios billones de dólares y efectos que se prolongaron durante años.

En la actualidad, el contexto añade nuevas vulnerabilidades. Los mercados internacionales arrastran tensiones acumuladas y un episodio climático extremo podría intensificar la presión sobre sectores clave como la agricultura, el agua o la energía. Además, el cambio climático está alterando los patrones tradicionales: los efectos de ‘El Niño’ pueden manifestarse en regiones distintas o con una intensidad diferente a la esperada.

Un clima que ya no es el mismo

Los especialistas coinciden en que, aunque no se puede determinar aún la magnitud exacta del fenómeno, la probabilidad de un evento intenso es elevada. Y, sobre todo, que sus efectos podrían ser más complejos en un planeta que ya se ha calentado significativamente.

La interacción entre la variabilidad natural y el calentamiento global puede amplificar los extremos: más sequías en algunas zonas, precipitaciones más intensas en otras y una mayor frecuencia de eventos meteorológicos severos.

Ante este escenario, la preparación resulta clave. Mejorar los sistemas de monitoreo, reforzar la seguridad alimentaria y adaptar infraestructuras serán factores determinantes para reducir riesgos.