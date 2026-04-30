Sube el termómetro pero vuelven las alertas a estas zonas de España

Este jueves 30 de abril estará marcado por una tendencia a la estabilidad del tiempo en la mayor parte del territorio nacional, dejando atrás los episodios de inestabilidad de los últimos días. No obstante, la Aemet advierte de que todavía se registrará nubosidad en áreas montañosas del norte y en las sierras del este peninsular. En estas zonas podrían producirse chubascos y tormentas, que serán puntualmente fuertes en el cuadrante sureste.

De hecho, los pronósticos meteorológicos han obligado a activar avisos amarillos a partir de las tres de la tarde. Estas alertas por precipitaciones afectarán principalmente a distintas comarcas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, donde se pide precaución ante la posible intensidad de los aguaceros. Por su parte, la calima seguirá siendo la protagonista en las islas Baleares.

En las primeras horas de la mañana, los bancos de niebla harán acto de presencia en los entornos de montaña de la vertiente atlántica, así como en el interior de Galicia y diversos puntos del sureste peninsular. A medida que avance el día, la nubosidad irá disipándose, abriendo claros de sur a norte.

Termómetros

En cuanto a los termómetros, las temperaturas máximas experimentarán un ascenso generalizado. Las únicas excepciones a esta subida se encontrarán en el Cantábrico oriental y en el entorno pirenaico, donde los valores diurnos se mantendrán o bajarán ligeramente. Por la noche, las temperaturas mínimas descenderán en la mitad occidental del país, pero aumentarán en el tercio oriental. En los archipiélagos canario y balear no se esperan grandes variaciones térmicas.

El viento será en general de carácter flojo en la mayor parte de España, con un predominio claro de las componentes oeste y sur. Sin embargo, se registrará viento moderado del nordeste en los litorales de Cataluña y de poniente tanto en el estrecho de Gibraltar como en el golfo de Cádiz. En las islas Canarias, el viento también será flojo, con predominio de la componente norte y las habituales brisas costeras.

Por regiones

Analizando la situación por regiones, en el extremo norte, comunidades como Galicia, Asturias y Cantabria amanecerán con brumas matinales y probables nieblas en el interior. El cielo tenderá a cubrirse, dejando precipitaciones dispersas, especialmente en zonas de montaña. En Castilla y León, Navarra y La Rioja también se esperan intervalos nubosos y chubascos que, en el área pirenaica navarra, podrían ir acompañados de tormentas fuertes.

Aragón y Cataluña verán precipitaciones en zonas altas, ocasionalmente tormentosas. En la Comunidad de Madrid y Extremadura predominarán los cielos poco nubosos, con algún chubasco aislado de madrugada en la capital.

Finalmente, en el arco mediterráneo y el sur, se darán tormentas en el interior de la Comunidad Valenciana y las ya mencionadas trombas de agua localmente intensas en las sierras de Andalucía y el interior murciano.