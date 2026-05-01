La Aemet avisa de un puente de mayo inestable con lluvias y posible granizo

El mes de abril concluye con un episodio de tormentas en buena parte de la Península, acompañado de una bajada de temperaturas, mientras que el inicio de mayo estará marcado por la inestabilidad atmosférica, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las previsiones apuntan a una situación de tormentas generalizadas, algunas de intensidad fuerte, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas intensas de viento durante el puente. El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha señalado que estos fenómenos podrían provocar "inundaciones locales en determinados puntos".

Durante la jornada del miércoles, las tormentas se extenderán por gran parte del territorio peninsular, con excepción del tercio oriental y Baleares. Estas precipitaciones afectarán a comunidades como Galicia, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Andalucía oriental.

Según la Aemet, en estas áreas las tormentas podrán ser localmente muy fuertes, con presencia de granizo y viento intenso. No se descarta que estos fenómenos se extiendan a zonas próximas.

En paralelo, las temperaturas registrarán un descenso generalizado en la Península, salvo en el sureste, donde subirán. Ciudades como Madrid se situarán en torno a 19-20 grados, mientras que Sevilla alcanzará los 25 grados y Murcia y Lérida llegarán a los 28 grados.

Primero de mayo con chubascos y riesgo de granizo

El viernes, coincidiendo con el puente de mayo, estará marcado por la inestabilidad en la mitad oriental peninsular y en el área cantábrica. En estas regiones se prevén chubascos que, especialmente por la tarde, podrán ir acompañados de tormentas.

Predicción para el resto de la semana: Esta tarde: chubascos en el nordeste y sureste peninsular que podrían ser fuertes y acompañados de tormenta. Viernes: chubascos en la mitad este peninsular ocasionalmente fuertes y con tormenta. [1/2] 🧵 pic.twitter.com/6gX3KOFM1w — AEMET (@AEMET_Esp) April 30, 2026

Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes y con granizo, además de rachas intensas de viento. Las zonas con mayor probabilidad de estos fenómenos serán el entorno de los Pirineos, Teruel, la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha y el interior de Murcia.

La Aemet recomienda tener en cuenta estas condiciones al planificar desplazamientos. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos, con posibilidad de alguna tormenta aislada.

En cuanto a las temperaturas, subirán en buena parte del territorio, sobre todo en el Cantábrico, mientras que descenderán en el área mediterránea y Baleares. Madrid alcanzará los 23 grados, Murcia y Orense los 25 grados, y Sevilla rozará los 30 grados.

Fin de semana con lluvias

De cara al fin de semana, la previsión indica que continuará la inestabilidad, con lluvias y chubascos que afectarán principalmente al norte de la Península. Estos episodios podrán ser localmente fuertes y acompañados de tormenta, granizo y rachas muy fuertes de viento.

Sábado: en la mitad norte peninsular, chubascos que irán de oeste a este a lo largo del día; podrían ser fuertes y con tormenta. Domingo: precipitaciones en el norte peninsular, extremo este y Baleares. 🌡️Temperaturas normales a esta época; el sábado bajarán en la península. pic.twitter.com/pER2LjgNOi — AEMET (@AEMET_Esp) April 30, 2026

El tiempo más estable se situará en Extremadura y Andalucía occidental, donde las precipitaciones, de producirse, serán más dispersas. Las temperaturas bajarán el sábado, situándose en valores más habituales para estas fechas, aunque sin llegar a un ambiente frío.

En Canarias, se esperan intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con mínimas entre 17 y 19 grados y máximas entre 22 y 25 grados en zonas costeras.