Ocho comunidades en alerta por fuertes tormentas y bajada de temperaturas

Las tormentas volverán a marcar el ritmo meteorológico este lunes. Ocho comunidades autónomas estarán en aviso —Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana— en una jornada que arrancará con especial atención en Navarra, donde se activará el nivel naranja durante las primeras horas del día.

La inestabilidad se instalará con claridad en la mitad norte de la Península. Según la Agencia Estatal de Meteorología, "se mantendrá una situación de inestabilidad en la mitad norte peninsular", lo que se traducirá en cielos cubiertos, lluvias persistentes y tormentas que, en algunos momentos, podrán venir acompañadas de granizo. El foco más intenso se situará en el nordeste y el área cantábrica, donde las precipitaciones podrán ser localmente fuertes.

El día comenzará con lluvias en el Cantábrico oriental, aunque todavía dispersas. Pero el panorama cambiará a medida que avancen las horas: será a partir del mediodía cuando los chubascos ganarán terreno y se extenderán de forma más generalizada por toda la mitad norte. En zonas de montaña, además, no se descartará la nieve en cotas altas, por encima de los 1.600 a 1.800 metros en la Cordillera Cantábrica y de los 2.000 en el resto de sistemas montañosos del norte.

Mientras tanto, el sur vivirá una realidad muy distinta. Predominará la estabilidad, con cielos poco nubosos en el suroeste y algo más de nubosidad en el sureste, donde por la tarde podrían aparecer chubascos aislados. En Baleares se alternarán nubes con la posibilidad de alguna tormenta puntual, y en Canarias el tiempo se mantendrá más tranquilo, con cielos despejados en general.

Las temperaturas también dibujarán un mapa desigual. En el centro y norte peninsular bajarán las máximas, con un descenso más acusado en el Cantábrico oriental, mientras que en el Mediterráneo subirán. Málaga se situará como la capital más calurosa del día con 29 grados, seguida de ciudades como Córdoba, Gerona, Murcia, Sevilla o Valencia, que rondarán los 26 o 27. En el lado opuesto, Burgos, Soria y Ávila apenas superarán los 14 o 15 grados.

Las mínimas caerán de forma generalizada en la Península, con valores especialmente bajos en León, Palencia y Soria, donde el termómetro descenderá hasta los 4, 5 y 6 grados respectivamente. No se descartarán, además, heladas débiles en zonas de montaña del extremo norte.

El viento acompañará este escenario cambiante. Soplará de componente sur en Baleares y el este peninsular, más intenso en la mitad sur, mientras que en el resto dominará el oeste, con rachas moderadas en los litorales y posibles intervalos fuertes en el entorno de Alborán. En Canarias, el alisio seguirá marcando el ritmo con viento moderado del este y nordeste.