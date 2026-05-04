Este primer lunes de mayo se prevé una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica en amplias zonas de la mitad norte peninsular, donde dominarán los cielos nubosos o cubiertos acompañados de precipitaciones. Estas lluvias podrán ir acompañadas de tormentas e incluso de granizo de forma ocasional. Desde primeras horas del día, los fenómenos más activos se concentrarán en el Cantábrico oriental, aunque en ese momento tenderán a presentarse de forma más dispersa y con menor intensidad. A medida que avance la jornada, especialmente durante las horas centrales, la situación tenderá a intensificarse y extenderse, afectando de manera más generalizada a la mitad norte.

Las precipitaciones podrían alcanzar intensidad fuerte en el tercio nordeste peninsular y en el área cantábrica, lo que configura un escenario adverso en estas regiones. Además, existe la posibilidad de nevadas en zonas de montaña, situándose la cota entre los 1.600 y 1.800 metros en la cordillera Cantábrica, y por encima de los 2.000 metros en otros sistemas montañosos del norte.

En relación con el estado de avisos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa a varias comunidades autónomas bajo niveles de riesgo por precipitaciones y tormentas. Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra, el País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana presentan avisos activos de color verde y amarillo en diferentes franjas horarias. La distribución horaria muestra cómo estos avisos se intensifican desde la mañana hacia la tarde, coincidiendo con el desarrollo de la convección.

En contraste, la mitad sur peninsular experimentará condiciones más estables. Predominarán los cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste, mientras que en el sureste se alternarán intervalos nubosos con el desarrollo de nubosidad de evolución durante la tarde. Esta evolución podría dejar algunos chubascos aislados, aunque de carácter puntual. En Baleares también se esperan intervalos nubosos con probabilidad de algún chubasco acompañado de tormenta ocasional.

Además, se contemplan bancos de niebla matinales dispersos en la fachada oriental peninsular, Galicia y zonas montañosas del norte. En cuanto al viento, soplará de componente sur en Baleares y en la fachada oriental peninsular, con intensidad moderada en la mitad sur y más floja en la norte. En el resto predominarán los vientos de componente oeste, moderados en litorales y con intervalos más intensos en el área de Alborán, tendiendo a reforzarse durante la tarde en zonas interiores.

⛈️ La semana arrancará con chubascos en la mitad norte, localmente fuertes y con tormenta, granizo y rachas intensas de viento. Descenso térmico y nevadas a partir de 1800 m. ➡️ Tras una tregua el miércoles, se esperan nuevamente chubascos a partir del jueves en el norte y este. pic.twitter.com/1FpfYLHpPe — AEMET (@AEMET_Esp) May 3, 2026

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas mostrarán un comportamiento desigual. Las máximas ascenderán en regiones mediterráneas, mientras que en el centro-norte descenderán, de forma notable en el Cantábrico oriental. En términos generales, se esperan ligeros descensos en buena parte del territorio, salvo en Canarias, donde se registrarán aumentos suaves. Las mínimas bajarán en la Península y subirán ligeramente en los archipiélagos, con posibilidad de heladas débiles en zonas montañosas del extremo norte.

En cuanto a Canarias, presenta una situación diferenciada respecto al conjunto del país. Mientras en la Península predominan los descensos térmicos y una mayor variabilidad, el archipiélago mantiene condiciones estables, con cielos poco nubosos o despejados y ausencia de fenómenos adversos significativos. Además, las temperaturas en Canarias se sitúan en valores suaves y constantes, con registros aproximados entre los 19 y 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre los 19 y 24 grados en Santa Cruz de Tenerife.