Fuertes lluvias en el nordeste mientras las temperaturas mínimas se desploman

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este martes 5 de mayo una jornada marcada por la inestabilidad en el nordeste peninsular, con lluvias y tormentas que podrían alcanzar intensidad fuerte en algunas zonas, mientras las temperaturas mínimas descienden de forma generalizada.

El organismo ha activado avisos amarillos por precipitaciones y tormentas en Aragón, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana, en un contexto de cielos nubosos o cubiertos y chubascos que podrán ir acompañados de aparato eléctrico y, de forma puntual, granizo.

Avisos en el nordeste y el valle del Ebro

En concreto, estarán en aviso las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, así como Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, además de la Ribera del Ebro en Navarra y la provincia de Castellón. Según AEMET, las precipitaciones podrán ser localmente fuertes, especialmente durante la tarde.

Predicción semanal: ➡️Lunes y martes: chubascos en la mitad norte peninsular, sureste y Baleares; podrían ser de intensidad fuertes y con tormenta y rachas de viento fuertes. Cota de nieve 1500-1800 m. ➡️Miércoles: precipitaciones débiles en el extremo norte peninsular. [1/2] pic.twitter.com/884NFBM0eo — AEMET (@AEMET_Esp) May 4, 2026

La previsión apunta a que esta situación de inestabilidad persistirá en el tercio nordeste peninsular y Baleares, donde las tormentas podrían intensificarse a lo largo del día. Sin embargo, en el extremo norte no se descarta alguna tormenta aislada durante la primera mitad de la jornada.

Nevadas en montaña y nubosidad en el norte

El pronóstico incluye también nevadas en zonas de montaña de la mitad norte, con una cota que se situará en torno a los 1.500 metros en el noroeste y entre 1.600 y 1.800 metros en el resto. Estas precipitaciones en forma de nieve afectarán principalmente a áreas de mayor altitud.

En el resto de la mitad norte predominarán los intervalos nubosos, con presencia de nubes bajas por la mañana y nubosidad de evolución por la tarde. Se esperan chubascos ocasionales, más probables e intensos en zonas de montaña del este. Además, podrían registrarse brumas y bancos de niebla matinales en el tercio norte peninsular y en áreas montañosas del centro.

Estabilidad en el sur y situación en Canarias

Frente a la inestabilidad del norte, en la mitad sur peninsular dominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados. Aun así, no se descarta la aparición de nubosidad de evolución que podría dejar algún chubasco aislado en el sudeste.

En Canarias, el pronóstico apunta a cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco en las zonas montañosas de las islas más occidentales. Habrá viento moderado del este y nordeste.

Descenso de temperaturas y viento

En cuanto al termómetro, AEMET indica que las temperaturas máximas descenderán en el cuadrante nordeste peninsular, mientras que en el resto del país se mantendrán con pocos cambios. Las mínimas bajarán de forma generalizada, salvo en Galicia y Canarias, donde apenas variarán.

La capital de provincia con la temperatura mínima más baja prevista es León, con 3 grados, mientras en Murcia el termómetro marcará una máxima de 28 grados.

En cuanto al viento, predominará la componente oeste en la Península, con intervalos moderados en litorales del norte y del sur y posibilidad de rachas más intensas en Galicia y el mar de Alborán. En el interior soplará en general flojo, con tendencia a intensificarse por la tarde, mientras que en Baleares será de suroeste tendiendo a variable.