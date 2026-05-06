El tiempo se estabiliza aunque se esperan fuertes lluvias en Baleares y Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este miércoles 6 de mayo una jornada marcada por la estabilización del tiempo en la mayor parte de la Península, aunque con focos de inestabilidad en el extremo norte y en áreas del este peninsular y Baleares, donde se esperan chubascos y tormentas.

En concreto, la lluvia quedará acotada principalmente al este peninsular, con avisos en Mallorca y el noroeste de Murcia, donde los chubascos podrán ser localmente fuertes y acompañados de tormenta. También se contemplan precipitaciones en el este de Girona y en sierras del este. Debido a ello, Islas Baleares, Cataluña y Región de Murcia se encuentran en alerta amarilla por precipitaciones.

Precipitaciones en el norte y nieve en montaña

El extremo norte peninsular presentará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, que podrían ser en forma de nieve en el Pirineo y la Cordillera Cantábrica a partir de los 1.500 a 1.800 metros. Además, se esperan tormentas aisladas en el Pirineo oriental, la Ibérica aragonesa y las sierras del sureste.

En el resto del territorio peninsular predominarán los cielos poco nubosos o despejados. No obstante, se prevé un aumento de la nubosidad media y alta en la mitad sur, así como el desarrollo de nubosidad de evolución durante la tarde en la mitad norte y el extremo oriental.

Predicción semanal: ➡️Lunes y martes: chubascos en la mitad norte peninsular, sureste y Baleares; podrían ser de intensidad fuertes y con tormenta y rachas de viento fuertes. Cota de nieve 1500-1800 m. ➡️Miércoles: precipitaciones débiles en el extremo norte peninsular. [1/2] pic.twitter.com/884NFBM0eo — AEMET (@AEMET_Esp) May 4, 2026

Baleares será uno de los puntos con mayor actividad atmosférica durante la jornada. La AEMET señala que se producirán chubascos que podrán ser puntualmente fuertes y con tormenta, especialmente en Mallorca. Estas precipitaciones estarán asociadas al ciclo diurno y tenderán a remitir a medida que avance la tarde.

En Canarias, se esperan cielos poco nubosos en el sur y más cubiertos en el norte. En las islas de mayor relieve se desarrollarán nubes de evolución que podrían dejar chubascos probables.

Por otro lado, no se descarta la formación de bancos de niebla matinales en la meseta norte, que podrían reducir la visibilidad en las primeras horas del día.

Descenso de temperaturas

Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos y en el extremo nordeste peninsular, mientras que en el resto del país se mantendrán con pocos cambios. En cuanto a las mínimas, predominarán los descensos, especialmente en la mitad nordeste y en ambos archipiélagos.

León y Soria serán las capitales de provincia con menor temperatura, situándose en los 0 grados, mientras que Sevilla alcanzará la máxima de 26 grados. Por otro lado, se registrarán heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte, en línea con el ambiente más frío en cotas altas.

Vientos moderados en varias zonas

En lo relativo al viento, soplará con intensidad moderada el cierzo en el valle del Ebro y la tramontana en el Ampurdán, donde no se descartan intervalos fuertes. También se esperan vientos de componente norte en Baleares y en los litorales atlánticos y del sureste peninsular.

En el Estrecho y el mar de Alborán predominará el poniente, mientras que en el Cantábrico el viento será del oeste. En el resto del país, el viento será flojo de componente norte. En Canarias continuará el alisio moderado.