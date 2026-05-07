Las fuertes tormentas ponen en alerta a gran parte del país este jueves

La jornada de este jueves 7 de mayo estará marcada por una situación de inestabilidad atmosférica que afectará a buena parte del territorio nacional. Desde primeras horas se esperan cielos nubosos o cubiertos en regiones del norte peninsular, así como en áreas del sureste y en Baleares, donde las precipitaciones aparecerán ya durante la mañana. En el resto del país predominarán inicialmente los intervalos nubosos y los cielos poco cubiertos, aunque la nubosidad irá aumentando con el paso de las horas hasta dejar chubascos y tormentas en numerosas zonas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados avisos en numerosas comunidades autónomas ante el episodio de inestabilidad previsto para este jueves. Predominan los avisos amarillos por lluvias y tormentas en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana. También hay avisos en Baleares y en la Comunidad de Madrid, principalmente asociados a tormentas. Hay que destacar que la Comunidad Valenciana concentra la situación más adversa con avisos naranjas por lluvias y tormentas, especialmente en el litoral y áreas próximas al cabo de la Nao.

Los modelos meteorológicos apuntan a que los chubascos y tormentas alcanzarán intensidad fuerte en amplias zonas de Baleares y en áreas de los tercios norte y este peninsulares, además de puntos del centro. La situación más adversa podría registrarse en el entorno del cabo de la Nao, donde existe probabilidad de precipitaciones muy fuertes y acumulados importantes a lo largo del día.

También en Baleares existe riesgo de tormentas localmente intensas, aunque con una probabilidad algo menor. En estos episodios no se descarta la aparición de fenómenos adversos asociados, como aparato eléctrico frecuente, granizo de pequeño tamaño y fuertes rachas de viento de carácter local.

La bajada de temperaturas en capas altas favorecerá además la aparición de nevadas en el Pirineo por encima de los 2.000 metros de altitud. Aunque no se esperan acumulaciones destacadas, sí podrán producirse precipitaciones en forma de nieve en las cotas más elevadas de la cordillera. A primeras horas del día también serán probables los bancos de niebla en zonas del norte peninsular y en áreas montañosas del sureste. Además, persistirá el riesgo de heladas débiles en áreas de montaña del norte, especialmente en zonas altas donde las temperaturas seguirán siendo frías durante la madrugada.

Por su parte, el viento soplará moderado del nordeste y del este en Canarias, Baleares y en los litorales del Levante y del Cantábrico. En Galicia predominará la componente norte, mientras que en Andalucía occidental los vientos serán de componente oeste. En el resto del territorio los vientos serán en general flojos, aunque con predominio de componentes este y sur en el tercio oriental peninsular y de oeste y sur en el resto de la Península. En zonas de tormenta podrán registrarse rachas muy fuertes de manera puntual.

⛈️ Chubascos y tormentas en amplias zonas de la Península y Baleares el jueves 7. ⚠️ Localmente fuertes, con granizo y vientos muy intensos. ➡️ En el sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante podrán ser muy fuertes y persistentes: posibles inundaciones locales. pic.twitter.com/kx7IOhl3Ai — AEMET (@AEMET_Esp) May 6, 2026

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas tenderán a descender en los archipiélagos, en buena parte de las áreas mediterráneas y en el cuadrante sureste peninsular. En cambio, se espera un ascenso térmico en el cuadrante noroeste, el centro-norte y el área pirenaica. Los aumentos podrán ser especialmente notables en el Cantábrico oriental, mientras que los descensos más marcados se prevén en puntos del interior del sureste peninsular. En cuanto a las mínimas, predominarán los descensos en Canarias y en el entorno cantábrico, mientras que en el interior peninsular tenderán a subir ligeramente. En el resto apenas habrá cambios significativos.

Destacar que en Canarias predominarán los cielos nubosos en las islas de mayor relieve, con posibilidad de chubascos, especialmente en La Palma, donde podrían ser persistentes a lo largo de la jornada. En el resto del archipiélago se esperan intervalos nubosos y ambientes más estables. Además, las temperaturas se moverán en valores suaves. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 18 y los 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre los 17 y los 19 grados, con viento moderado del nordeste en ambas capitales.