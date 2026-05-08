Una borrasca atlántica traerá fuertes lluvias, tormentas y granizo a casi toda la Península

Durante el fin de semana se espera una situación marcada por la inestabilidad atmosférica en gran parte de España debido a la presencia de una borrasca situada al oeste de la Península. El viernes será una jornada de transición hacia un episodio más generalizado de lluvias y tormentas que se intensificará durante el sábado y continuará el domingo, especialmente en zonas del norte y oeste peninsular.

El viernes 8 de mayo estará marcado por la activación de avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en varias comunidades del norte peninsular ante el riesgo de lluvias y tormentas. Aragón, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja mantendrán avisos amarillos durante buena parte de la jornada por precipitaciones intensas y tormentas, especialmente desde el mediodía y durante la tarde.

Esto quiere decir que el viernes predominarán los cielos nubosos o cubiertos en buena parte del territorio. Solo algunas regiones mediterráneas y el nordeste presentarán intervalos nubosos más abiertos, mientras que en la vertiente atlántica tenderán a aparecer claros a medida que avance el día. Además, desde primeras horas se esperan precipitaciones en el cuadrante noroeste peninsular y también en Baleares, donde podrían alcanzar intensidad fuerte. Conforme avance la jornada y se desarrollen nubes de evolución, los chubascos se extenderán a amplias zonas del centro y la mitad norte peninsular.

Estas precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas y granizo ocasional, con mayor probabilidad de fenómenos localmente fuertes en el área cantábrica, el alto y medio Ebro y el entorno del Sistema Ibérico. De forma más aislada, las lluvias también podrían alcanzar puntos del este y sureste peninsular. En Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos, con precipitaciones ocasionales en las islas montañosas y tiempo más estable en el resto del archipiélago.

Además, durante la mañana podrían formarse bancos de niebla en interiores del tercio este peninsular, el alto Ebro y Galicia. Las temperaturas máximas descenderán en gran parte del oeste peninsular, mientras que subirán en el sureste, el Cantábrico oriental, el nordeste de Cataluña, Cádiz y Canarias. Las mínimas tenderán a aumentar en la mitad noroeste, especialmente en el entorno del alto Ebro y el Cantábrico oriental. También se prevén heladas débiles en el Pirineo.

Sábado: chubascos generalizados en toda la península, Ceuta, Melilla y Baleares; ocasionalmente de fuerte intensidad y con tormenta. Domingo: Chubascos en el oeste y centro peninsular. 🌡️Las temperaturas estarán por debajo de lo normal para esta época. pic.twitter.com/A3G3mVrMSY — AEMET (@AEMET_Esp) May 7, 2026

Avanzando el fin de semana, el sábado 9 la inestabilidad se intensificará de forma notable. La borrasca permanecerá estacionaria al oeste de Portugal y se sumará la formación de otro sistema de bajas presiones en el área mediterránea. Esto favorecerá precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, principalmente en forma de chubascos acompañados de tormenta y posible granizo, avanzando de sur a norte.

Las lluvias más intensas podrían registrarse en el área cantábrica, el alto Ebro, la meseta Norte, Andalucía occidental y el Sistema Central, donde podrían acumularse cantidades significativas de agua a lo largo del día. También existe incertidumbre sobre la posibilidad de chubascos fuertes en Galicia, la meseta Sur y puntos del este y sureste peninsular. En Baleares las precipitaciones serán menos probables y de menor intensidad. La cota de nieve se situará por encima de los 2.000 metros en áreas de montaña.

Durante la mañana podrían aparecer nieblas en zonas del prelitoral mediterráneo, el Sistema Ibérico y el alto Ebro, además de calima en el extremo oriental peninsular y Baleares. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el extremo noroeste y en los Pirineos, mientras descenderán en la mitad sureste. El viento soplará moderado de componente sur en gran parte de la Península, con posibles rachas fuertes en el cuadrante suroeste y zonas montañosas del norte.

El domingo 10 de mayo continuará la situación de inestabilidad bajo la influencia de la borrasca atlántica. Predominarán los cielos nubosos y las precipitaciones en buena parte del territorio, especialmente en los tercios oeste y norte peninsulares, donde podrán ser localmente fuertes y acompañarse de tormenta y granizo ocasional durante la tarde. También podrían registrarse acumulados importantes en el Sistema Central.

En cambio, las lluvias serán menos probables en el tercio oriental, mientras que en la mitad sur tenderán a abrirse más claros. Baleares quedará al margen de las precipitaciones, con cielos poco nubosos. La nieve podría aparecer en áreas de montaña por encima de 1.800 a 2.000 metros. Las temperaturas máximas subirán en Baleares y en la mitad oriental peninsular, con ascensos destacados en la Comunidad Valenciana, mientras descenderán en el cuadrante noroeste y en Canarias occidentales.