Lluvias, frío y nieve: España se asoma a una semana atípica para el mes de mayo

España arranca una nueva semana marcada por la inestabilidad atmosférica y un ambiente más frío de lo habitual para estas fechas. La influencia de una borrasca situada al oeste de Portugal seguirá enviando frentes y aire más fresco hacia la Península, dejando lluvias intermitentes y un progresivo descenso de las temperaturas.

🌡⬇️ Después de un abril extremadamente cálido, mayo ha comenzado con temperaturas más bajas. ➡️ El ambiente frío para la época del año va a continuar durante los próximos días, e incluso todavía podría refrescar más en el tramo final de la próxima semana. [1/2] pic.twitter.com/rlqCOM9koK — AEMET (@AEMET_Esp) May 10, 2026

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cambio más notable llegará a partir del viernes, cuando el descenso térmico se acentúe y el ambiente pase a ser claramente más frío de lo normal para mediados de mayo. En palabras de la propia agencia, se tratará de masas de aire que se sitúan entre el 5% más frío registrado en el periodo 1991-2020, un dato poco habitual para esta época del año.

Lluvias en el norte y oeste desde el inicio de semana

Este lunes, la inestabilidad se concentra especialmente en Galicia, la cornisa cantábrica, Castilla y León y el norte de Extremadura. Se esperan cielos nubosos o cubiertos y chubascos que, en el caso gallego, pueden ser localmente fuertes e incluso ir acompañados de tormenta.

La Aemet mantiene aviso amarillo en Galicia por estas precipitaciones. También podrán extenderse de forma más irregular a zonas del interior norte y puntos del Cantábrico.

En el extremo contrario, la vertiente mediterránea y el sureste peninsular disfrutarán de cielos más despejados o con poca nubosidad, manteniendo una situación mucho más estable.

En zonas de montaña del norte no se descarta nieve por encima de los 1.800–2.000 metros, un dato llamativo para estas alturas de la primavera.

Sin grandes cambios en las temperaturas

El comportamiento térmico este lunes será desigual. Las máximas subirán ligeramente en buena parte de la Península y Baleares, aunque con descensos en el Ampurdán y estabilidad en el este y Canarias.

Las temperaturas más altas volverán a situarse en el área mediterránea, con valores de hasta 27 ºC en Murcia, y en torno a los 25–26 ºC en Valencia, Castellón o Alicante. En el norte, el ambiente será mucho más fresco, con máximas cercanas a los 16–18 ºC en ciudades como Burgos o Ávila.

Las mínimas bajarán en la meseta sur y en zonas de Andalucía, mientras que subirán ligeramente en Baleares y el este peninsular.

Un cambio más acusado a partir del viernes

La tendencia más relevante de la semana llegará en su tramo final. A partir del viernes, el descenso de temperaturas será más acusado, consolidando un ambiente claramente más frío de lo normal para la época.

Este cambio vendrá acompañado de continuidad en la inestabilidad, con nuevas precipitaciones que afectarán especialmente al norte y oeste de la Península.

El resultado será una semana marcada por dos fases: una primera con lluvias irregulares y temperaturas contenidas, y una segunda más fría, con valores propios de un inicio de primavera más que de mediados de mayo.

De cara al fin de semana, la previsión apunta a un ambiente más invernal de lo habitual, con máximas contenidas y sensación térmica baja en muchas zonas del interior.

El patrón atmosférico seguirá dominado por la circulación de borrascas atlánticas, lo que mantendrá la probabilidad de chubascos en distintas regiones del país.