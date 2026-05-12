La borrasca atlántica mantiene un martes inestable con lluvias en media España

La inestabilidad vuelve a marcar el tiempo este martes 12 de mayo en buena parte de España. La borrasca situada al oeste de Portugal, aunque ya en fase de debilitamiento, seguirá dejando una jornada muy variable, con lluvias, chubascos tormentosos y un ambiente fresco para la época en amplias zonas del país.

12/05 08:30 AVISOS HOY | España: lluvias, tormentas y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/Bn6SIg8txA — AEMET (@AEMET_Esp) May 12, 2026

Las precipitaciones afectarán sobre todo a la mitad norte peninsular y avanzarán desde el oeste durante la madrugada y la mañana. A partir del mediodía crecerán nubes de evolución que descargarán tormentas en áreas de montaña y también en puntos del interior.

La situación será especialmente adversa en Cataluña y en el Bajo Aragón, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisa de tormentas fuertes que podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy intensas. También habrá avisos amarillos en zonas de Castilla y León, La Rioja, Navarra y el sur del País Vasco.

Mientras tanto, el sureste peninsular continuará al margen de esta situación y disfrutará de cielos más despejados y temperaturas claramente más suaves.

Lluvias y tormentas desde primera hora

Las primeras precipitaciones aparecerán durante la madrugada en el norte de Extremadura y el oeste de Castilla y León. Con el paso de las horas, los chubascos irán extendiéndose hacia el centro y el norte peninsular.

Por la tarde, el riesgo de tormentas aumentará en:

Pirineos

Sistema Ibérico

Cordillera Cantábrica

Navarra

Aragón

Madrid

Norte de Castilla-La Mancha

En algunos casos, las tormentas podrán descargar con intensidad y venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

Además, no se descarta alguna nevada débil en cotas altas de los Pirineos.

Ambiente fresco para mediados de mayo

Las temperaturas seguirán contenidas para esta época del año. Las máximas bajarán en el Cantábrico, zonas interiores y áreas montañosas del sureste, mientras que en el resto apenas habrá cambios.

Madrid apenas alcanzará los 17 grados de máxima, Bilbao se quedará en 19 y ciudades como Burgos, León o Valladolid rondarán entre los 15 y los 16 grados.

En contraste, el Mediterráneo seguirá registrando los valores más altos del país:

Murcia: 28 grados

Alicante: 26 grados

Valencia: 26 grados

Málaga: 25 grados

Las mínimas continuarán siendo frescas en zonas del interior, con apenas 6 grados previstos en ciudades como Segovia, Burgos o Teruel.

Viento fuerte en Almería

Otro de los fenómenos destacados del día será el viento. La AEMET mantiene avisos en el litoral de Almería por rachas muy fuertes de componente oeste.

En el resto de la Península predominarán los vientos del oeste, moderados en amplias zonas del sur y del centro. En Canarias soplará viento flojo del norte, más intenso durante la tarde.

La inestabilidad seguirá en los próximos días

La tendencia para la segunda mitad de la semana apunta a que las lluvias y tormentas continuarán afectando sobre todo al norte peninsular, mientras el resto del país irá recuperando poco a poco una situación más estable.

El ambiente fresco seguirá siendo protagonista, especialmente en el norte, en un mes de mayo que está dejando temperaturas inferiores a las habituales en muchas zonas de España.