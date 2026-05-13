La inestabilidad seguirá marcando el tiempo en España este miércoles 13 de mayo. Aunque la borrasca situada al oeste de Portugal comienza a debilitarse, todavía dejará lluvias, tormentas y un ambiente más fresco en buena parte de la Península, especialmente durante la tarde.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en Cataluña ante la previsión de chubascos fuertes acompañados de tormenta, granizo y rachas intensas de viento. También se esperan precipitaciones destacables en zonas del Bajo Aragón y en áreas montañosas del norte y centro peninsular.

⛈️ Chubascos y tormentas este martes en amplias zonas del centro y norte peninsular, localmente fuertes y con granizo. ➡️ En Cataluña podrán ser muy fuertes, especialmente en el interior de la provincia de Barcelona, con más de 40 l/m² en una hora. Posibles inundaciones locales. pic.twitter.com/Fy1aAv9RYl — AEMET (@AEMET_Esp) May 12, 2026

La jornada comenzará con cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas de la mitad norte, mientras que el sureste peninsular y parte de Baleares disfrutarán de más claros. Durante la madrugada y primeras horas del día, las lluvias afectarán sobre todo al norte de Extremadura y al oeste de Castilla y León, avanzando progresivamente hacia el este.

Será a partir del mediodía cuando la situación se complique más. La formación de nubosidad de evolución favorecerá la aparición de chubascos tormentosos en áreas de montaña de la mitad norte, el entorno del Sistema Central, Navarra, Aragón, Madrid y el norte de Castilla-La Mancha. Algunas tormentas podrían ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

Cataluña será una de las comunidades más afectadas. Allí se esperan tormentas localmente fuertes, especialmente en el nordeste, donde la Aemet mantiene activado el aviso naranja. También podrían registrarse episodios intensos en el Ampurdán y otras zonas del litoral y prelitoral catalán.

Además, no se descarta nieve en cotas altas del Pirineo, con una cota situada entre los 1.800 y 2.000 metros. En las zonas más elevadas podrían registrarse heladas débiles a primeras horas.

Temperaturas máximas

En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en el Cantábrico, el nordeste peninsular y algunas áreas del interior, mientras que subirán ligeramente en el oeste y sur de la Península. Murcia alcanzará los 28 grados, Málaga y Valencia llegarán a 27, y Sevilla rondará los 25. En cambio, ciudades como Burgos, Segovia o Vitoria apenas superarán los 15 o 16 grados.

Madrid tendrá una jornada variable, con una máxima cercana a los 19 grados y posibilidad de tormentas durante la tarde. Barcelona no pasará de los 21 grados en un día especialmente inestable.

El viento soplará de componente oeste en buena parte de la Península y Baleares, con intervalos fuertes en el valle del Ebro y el Ampurdán. La Aemet también avisa de rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro y de viento intenso en el litoral de Almería.

En Canarias predominarán los intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles y dispersas en las islas de mayor relieve, mientras que el resto del archipiélago mantendrá un tiempo más estable.

De cara al jueves, la atmósfera seguirá siendo inestable en el norte y este peninsular, aunque la borrasca tenderá a perder fuerza progresivamente. Aun así, las tormentas de tarde podrían repetirse en varias comunidades.