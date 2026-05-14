Avisos en cinco comunidades por lluvias intensas y caída térmica en el Cantábrico

Un frente dejará este jueves 14 de mayo una situación de inestabilidad en el tercio norte peninsular, con lluvias, fuerte viento y avisos activados en zonas de Asturias, Cantabria, Cataluña, Navarra y País Vasco, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La jornada estará marcada además por un descenso de las temperaturas máximas en el norte, especialmente en la zona cantábrica, mientras que subirán en la mitad sur de la Península.

Los avisos amarillos por lluvia afectarán a Guipúzcoa, Vizcaya, la vertiente cantábrica de Navarra, Gerona, el litoral cántabro y el centro y valle de Villaverde. También habrá avisos amarillos por fenómenos costeros en el litoral de Cantabria y en la costa oriental de Asturias debido al oleaje.

Lluvias intensas en Cataluña y nieve en montaña

La AEMET prevé cielos cubiertos y precipitaciones en el norte de Galicia, el área cantábrica, los Pirineos y especialmente en el nordeste de Cataluña, donde las lluvias podrían ser localmente fuertes, persistentes y acompañadas ocasionalmente de tormenta.

14/05 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | Cataluña: lluvias, nevadas y costeros. Nivel máximo de aviso: amarillo.

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El organismo no descarta que estos chubascos alcancen de forma más débil a zonas cercanas situadas más al sur. Además, se esperan nevadas en montañas del norte a partir de 1.400 a 1.600 metros.

En el resto de la Península y Baleares predominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos en general. Aun así, durante la mañana habrá abundante nubosidad baja en amplias zonas de la mitad norte y el extremo occidental peninsular.

Por la tarde crecerán nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco aislado en montañas del centro y en puntos del cuadrante nordeste. También podría registrarse alguna precipitación aislada en el norte de Baleares.

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En Canarias predominarán los cielos nubosos, con probables precipitaciones ocasionales en las islas montañosas y viento del norte con intervalos fuertes.

Descenso de temperaturas en el norte

Las temperaturas máximas bajarán en el tercio norte peninsular, con un descenso que podrían ser notable en áreas de la cornisa cantábrica. En cambio, los valores subirán en la mitad sur y apenas variarán en el resto del país. En Málaga se alcanzarán los 28 grados.

Las mínimas descenderán en el cuadrante noroeste, mientras que en el resto habrá pocos cambios. La previsión incluye además heladas débiles en zonas altas de los Pirineos. Será la provincia de León en la que el termómetro marque la temperatura más baja, 4 grados.

🌡️↘️ En los próximos días continuará en España el ambiente frío para la época, intensificándose el viernes. ⬆️ La semana próxima, sin embargo, las temperaturas subirán progresivamente y probablemente serán altas para mayo. Se superarán 30-32 ºC en zonas del nordeste y mitad sur. pic.twitter.com/fl6d2mJBI2 — AEMET (@AEMET_Esp) May 13, 2026

La jornada comenzará con probables brumas y bancos de niebla matinales en áreas de montaña, Galicia, el Estrecho y regiones de ambas mesetas.

Rachas muy fuertes en el Cantábrico y el bajo Ebro

El viento soplará de componente oeste y noroeste en la Península y Baleares, acompañado de viento del sur en las islas y en litorales de la fachada mediterránea. La AEMET prevé viento moderado en Baleares, zonas costeras y el tercio nordeste peninsular, aunque con intervalos fuertes en litorales del Cantábrico, Galicia y Alborán.

Además, podrían registrarse rachas muy fuertes en el bajo Ebro, las sierras del prelitoral sur de Cataluña y el Cantábrico. En el resto del territorio el viento será más flojo, aunque tenderá a intensificarse durante la tarde.