España se prepara para el desplome térmico y las lluvias por la llegada de una masa de aire polar

España se prepara para una jornada gran inestabilidad atmosférica debido al paso de un frente que abrirá las puertas a una masa de aire de origen polar procedente del norte. La nubosidad ganará terreno de forma generalizada, dejando cielos cubiertos en Baleares y en la mitad norte peninsular, y encapotando transitoriamente el resto del territorio —a excepción del extremo sur— a medida que avance el frente, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las precipitaciones más persistentes se concentrarán en el Cantábrico, donde podrán ir acompañadas de tormentas ocasionales y registrarán una mayor intensidad durante la primera mitad del día. Asimismo, los chubascos y las tormentas descargarán con fuerza localmente en Gerona y, aunque con menor probabilidad, también se dejarán sentir en las islas Baleares y en el entorno del cabo de la Nao.

Nevadas en cotas bajas y niebla en el norte

La llegada del aire polar provocará que la nieve haga acto de presencia en cotas inusualmente bajas para la época. En las montañas del norte peninsular se esperan nevadas a partir de los 1200-1400 metros, con acumulados significativos en las altitudes más elevadas. En el resto de los sistemas montañosos, la cota de nieve oscilará entre los 1600 y los 1900 metros. Además, la jornada comenzará con bancos de niebla matinales en las zonas montañosas del norte.

Por su parte, en Canarias predominarán los cielos nubosos en la vertiente norte e intervalos en el resto, con previsión de precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve, que podrían darse de forma ocasional en el resto del archipiélago.

Caída térmica generalizada

En lo que respecta a los termómetros, las temperaturas máximas experimentarán un descenso generalizado en la Península y Baleares. Esta caída térmica será especialmente notable en el sur del sistema Ibérico y en el prelitoral catalán. Las únicas excepciones a este desplome serán Galicia y el litoral cantábrico, donde las máximas se mantendrán sin cambios.

Las temperaturas mínimas también irán a la baja en Baleares, así como en el norte y el centro-este peninsular, permaneciendo estables en el resto del país. En Canarias no se esperan variaciones térmicas significativas. Con este escenario meteorológico, se registrarán heladas débiles en los Pirineos que, de forma más dispersa, también afectarán a otras montañas de la mitad norte.

Rachas muy fuertes de viento

El viento será otro de los protagonistas de la jornada, soplando de moderado con componentes norte y oeste en la Península y Baleares. No obstante, se activarán intervalos fuertes y rachas muy fuertes de poniente en el litoral de Alborán, así como de cierzo en el Ampurdán y en las sierras prelitorales de Tarragona y Castellón.

15/05 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | Cataluña: costeros, lluvias y nevadas. Nivel máximo de aviso: amarillo.

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El paso del frente también podrá dejar rachas de viento muy fuertes en el sureste peninsular. Por último, en Canarias el viento soplará moderado del norte, con intervalos fuertes y probabilidad de rachas muy fuertes en las islas orientales y zonas expuestas.