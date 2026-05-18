Fuerte contraste: sol y subida de temperaturas en la Península frente a las tormentas en Cataluña

La extensión del anticiclón de las Azores hacia el este dejará este lunes una situación de estabilidad en gran parte de la Península y Baleares, aunque Cataluña concentrará los fenómenos más destacados de la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes en el nordeste catalán durante la tarde y en zonas del litoral durante la primera mitad del día.

Los cielos estarán nubosos en Cataluña y las precipitaciones podrán registrarse de forma intensa en algunos puntos, especialmente en áreas del nordeste. La previsión también apunta a lluvias en forma de chubasco en las sierras del sureste peninsular, en zonas prelitorales del Mediterráneo y en Baleares, aunque en estos territorios se esperan de manera más dispersa.

En el resto de la Península predominarán los intervalos de nubes altas y la nubosidad de evolución durante las horas centrales del día. A pesar del ambiente estable, el extremo norte peninsular registrará intervalos de nubosidad baja debido a la entrada de un flujo de noroeste y a la llegada de un frente por Galicia al final de la jornada. En estas zonas podrían producirse lloviznas dispersas.

La previsión meteorológica sitúa el episodio más relevante en Cataluña, donde las tormentas podrán ir acompañadas de chubascos persistentes en el nordeste. Las precipitaciones afectarán especialmente a áreas del litoral durante la mañana y se desplazarán hacia el interior y el nordeste por la tarde.

La Aemet mantiene la vigilancia sobre este episodio por la posibilidad de acumulaciones importantes de lluvia en cortos periodos de tiempo. Además, la nubosidad será abundante durante buena parte del día en esta Comunidad Autónoma.

En otras zonas del Mediterráneo, como Baleares y algunos puntos del sureste peninsular, también se desarrollarán nubes de evolución que podrán dejar precipitaciones dispersas y tormentas aisladas.

La jornada comenzará con bancos de niebla matinales en distintos puntos de la mitad norte peninsular y en el entorno de Alborán. Según la previsión, estas nieblas serán más probables en áreas de montaña y tenderán a disiparse con el avance de la mañana.

El viento soplará flojo en el interior peninsular y ganará intensidad en algunos litorales. Predominará la componente oeste en el interior, Galicia, el suroeste y el entorno de Alborán. En el Mediterráneo se esperan vientos de componente sur, flojos y localmente moderados. En el norte de Galicia podrían registrarse intervalos de viento fuerte

🥶⏩🥵 Subida importante de temperaturas. ➡️ Este fin de semana es frío para la época, casi invernal: ha helado y nevado en cotas bajas. ➡️ A partir del jueves, ambiente prácticamente veraniego: más de 32-34 °C en nordeste, centro y sur peninsular, con noches tropicales. pic.twitter.com/AJ3sHMkOqd — AEMET (@AEMET_Esp) May 16, 2026

Temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas subirán en la mayor parte de la Península y Baleares, mientras que en los litorales atlánticos y en zonas costeras de Cataluña apenas variarán o incluso podrán descender ligeramente. Las mínimas también aumentarán en la mitad oriental y en Baleares, aunque en el noroeste peninsular se espera un ligero descenso.

En los Pirineos continuarán las heladas débiles en cotas altas, un fenómeno habitual todavía en esta época del año en las zonas de mayor altitud.

En Canarias predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde se esperan precipitaciones débiles, mientras que en el resto del archipiélago habrá intervalos nubosos. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios en las islas. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros se moverán entre los 18 y los 23 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 18 y los 24 grados.