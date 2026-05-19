El anticiclón de las Azores trae estabilidad y un ascenso generalizado de las temperaturas

La influencia del anticiclón de las Azores dejará este martes 19 de mayo una situación de estabilidad en la mayor parte de la Península y Baleares, aunque el extremo norte y algunas zonas del noreste quedarán al margen de esa situación. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en los Pirineos orientales y áreas próximas se esperan chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta, mientras que las temperaturas máximas experimentarán un ascenso generalizado, especialmente en puntos del interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana.

Durante la jornada, la cola de un frente afectará principalmente al tercio norte peninsular. Esa situación provocará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en Galicia y en los interiores de las comunidades cantábricas. Las lluvias serán en general débiles, aunque persistentes en algunos momentos del día.

En contraste, en buena parte del resto del territorio predominarán los intervalos de nubes altas y un ambiente más estable. La presencia del anticiclón favorecerá una situación más tranquila en amplias zonas del centro y sur peninsular, así como en Baleares.

A partir del mediodía aumentará la nubosidad de evolución en varios sistemas montañosos del interior peninsular. Esa situación afectará especialmente a los sistemas Central e Ibérico y, sobre todo, a los Pirineos orientales y zonas aledañas. De hecho, en esas áreas podrán registrarse chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta. Las precipitaciones podrían extenderse de forma puntual a otros puntos próximos del noreste peninsular.

También existe la posibilidad de que se produzcan algunos chubascos dispersos en zonas prelitorales de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Aunque no se espera una situación generalizada, sí podrían darse episodios de lluvia de corta duración durante la tarde.

En cuanto al viento, soplará flojo en zonas del interior peninsular y con mayor intensidad en áreas litorales. Predominarán los vientos de componente oeste en el interior, Galicia, el suroeste peninsular y el entorno de Alborán. En el Mediterráneo se esperan vientos de componentes sur y este, entre flojos y moderados. Además, en el norte de Galicia podrían registrarse intervalos de viento fuerte a lo largo de la jornada. La situación marítima y el viento estarán marcados por una circulación moderada en la mayor parte de las costas, sin episodios especialmente adversos previstos.

Predicción semanal: Esta tarde: en Cataluña chubascos fuertes, ocasionalmente acompañados de tormenta; en Baleares y zona de Levante algún chubasco ocasional. Resto de la semana: predominio de sol, sin precipitaciones significativas. [1/2] 🧵👇🌡️ pic.twitter.com/P35T5QIGjG — AEMET (@AEMET_Esp) May 18, 2026

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas subirán de forma prácticamente generalizada en la Península y Baleares. El aumento será especialmente significativo en algunos puntos del interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, donde el ascenso podría ser notable.

Las mínimas también tenderán a subir en la mayor parte del territorio. Sin embargo, en el suroeste peninsular y en la zona del Estrecho podrían registrarse ligeros descensos durante la madrugada y primeras horas del día. El ambiente más cálido se dejará notar especialmente en áreas del interior peninsular durante las horas centrales de la jornada, coincidiendo con la mayor presencia de claros y la estabilidad atmosférica.

La previsión también recoge la formación de bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y en el litoral de Alborán. Estas nieblas podrían reducir la visibilidad de forma puntual durante las primeras horas del día.

En Canarias se esperan cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde podrían registrarse algunas precipitaciones débiles. En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos y una situación meteorológica más estable. En cuanto a las temperaturas, en Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre 18 y 23 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre 18 y 24 grados.