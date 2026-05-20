Estabilidad y mucho calor: los termómetros superarán los 30 grados en el suroeste y el Ebro

La influencia de un potente anticiclón centrado en el continente europeo marcará la pauta meteorológica en las próximas jornadas, consolidando un escenario de gran estabilidad en prácticamente todo el territorio nacional. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este miércoles 20 de mayo predominarán los cielos despejados o con intervalos de nubes altas, quedando la nubosidad baja relegada al extremo norte, los litorales mediterráneos y Baleares, donde tenderá a desaparecer a lo largo del día. No obstante, el desarrollo de nubes de evolución en zonas de montaña podría reactivar chubascos aislados y localmente fuertes en los Pirineos orientales.

El día comenzará con la formación de bancos de niebla matinales en el norte peninsular, Alborán y Baleares —donde se esperan localmente densos y persistentes—, sin descartar su aparición en otros puntos del litoral mediterráneo. Asimismo, se prevé la entrada de polvo en suspensión hacia el extremo sur de la Península.

Respecto al régimen de vientos, el interior peninsular registrará vientos flojos y variables, mientras que en las costas del Mediterráneo y del suroeste se impondrán las brisas. El flujo del este soplará en el Cantábrico, Alborán y el Estrecho donde no se descartan rachas muy fuertes.

Predicción semanal: Esta tarde: en Cataluña chubascos fuertes, ocasionalmente acompañados de tormenta; en Baleares y zona de Levante algún chubasco ocasional. Resto de la semana: predominio de sol, sin precipitaciones significativas. [1/2] 🧵👇🌡️ pic.twitter.com/P35T5QIGjG — AEMET (@AEMET_Esp) May 18, 2026

Canarias y las temperaturas

El fenómeno más destacado de la jornada será el ascenso generalizado de las temperaturas en todo el país. Esta subida térmica solo esquivará a las máximas del litoral cantábrico y levantino, así como a las mínimas del noroeste, donde apenas se prevén cambios o ligeros descensos locales. El calor será especialmente intenso en el cuadrante suroeste peninsular y en el valle del Ebro, zonas donde se superarán holgadamente los 30 grados. Destaca de igual forma el probable ascenso notable de las temperaturas máximas que se experimentará en el valle del Guadiana y en el sur de Galicia.

Por su parte, en el archipiélago canario se prevé una situación meteorológica marcada por intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y cielos poco nubosos en el resto del territorio. En consonancia con este repunte de los termómetros, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 23 grados. Por su parte, la capital tinerfeña, Santa Cruz de Tenerife, registrará unos valores que se moverán entre los 18 y los 25 grados.