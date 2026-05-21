El calor se intensifica este viernes con máximas de hasta 36 grados en varias zonas de España

España afronta este viernes una jornada marcada por el aumento de las temperaturas y por valores más propios del verano en amplias zonas del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas de hasta 34 y 36 grados en puntos del suroeste peninsular, el valle del Ebro y áreas del Cantábrico, mientras una DANA dejará tormentas localmente fuertes en el noroeste.

Los cielos estarán en general poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio, aunque el avance de esa depresión aislada en niveles altos provocará inestabilidad en Galicia y zonas próximas del oeste de Asturias.

La Aemet espera cielos nubosos y chubascos tormentosos durante la tarde en Galicia, especialmente en el este de la comunidad. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de granizo y ser localmente fuertes en la Montaña de Lugo.

En Asturias también se prevén tormentas en la mitad occidental, donde no se descarta que alcancen intensidad fuerte y vayan acompañadas de granizo. En el resto del norte peninsular se desarrollará nubosidad de evolución, con posibilidad de algún chubasco aislado en el Pirineo. Mientras tanto, en Baleares y en zonas del litoral catalán habrá intervalos de nubes bajas y posibles brumas o bancos de niebla durante las primeras horas del día.

Temperaturas muy altas

La subida de temperaturas será generalizada y más acusada en el tercio norte y en los litorales cantábricos. Las máximas alcanzarán valores elevados para esta época del año en numerosos puntos de la Península.

Según la previsión, se superarán los 34 grados en amplias áreas del cuadrante suroeste, interiores del Cantábrico, zonas de Galicia y depresiones del nordeste peninsular. En algunos puntos del valle del Ebro y del interior sur se rozarán incluso los 36 grados.

Viento fuerte en el Estrecho y Canarias

El viento soplará en general flojo en buena parte del país, aunque se intensificará en zonas costeras y en Canarias. La Aemet prevé intervalos fuertes en el litoral del Cantábrico, con posibilidad de rachas muy fuertes en áreas expuestas. También habrá viento moderado a fuerte en el entorno del Estrecho, el mar de Alborán y puntos de Cádiz y Málaga.

En Canarias se esperan rachas intensas, especialmente en Lanzarote, Fuerteventura y vertientes expuestas de las islas montañosas. Además, persistirá la presencia de calima en el archipiélago y en el extremo oeste peninsular.