¿Qué es el 'domo' de calor anómalo que afectará a toda Europa hasta junio?

El actual episodio de calor anómalo, con tiempo de verano en pleno mayo en varios países europeos, más allá de España, y que inicialmente podría prolongarse hasta primeros de junio, se debe a un potente anticiclón extremadamente cálido con unas características "especiales" asociadas a un patrón meteorológico extremo conocido como "domo" o cúpula de calor, según los meteorólogos.

Esto se produce cuando un anticiclón se estanca sobre una región, atrapando el calor como si fuera una tapadera gigante. El aire cálido aprisionado en capas bajas y cerca de la superficie, además, se ve comprimido por subsidencia (descenso del aire) en condiciones de alta estabilidad, generando un aumento de las temperaturas de forma continua durante días e incluso semanas.

Así lo ha explicado a EFE Francisco Martín, colaborador de Meteored, a la hora de informar del motivo de este tiempo tan estable, soleado, con tanto calor en pleno mayo y sin viento. La situación es "algo excepcional", ha asegurado.

Aunque mayo es un mes muy cambiante desde el punto de vista meteorológico, "estamos viviendo un evento extraordinariamente raro por su intensidad, extensión y duración".

La situación se puede prolongar "mucho", hasta primeros de junio. "Es un fenómeno raro" a nivel térmico, según los índices del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio.

Se han dado mayos cálidos previamente, pero "con estas características tan singulares, tan intensas, tan extensas y con tanta duración, poquísimos".

Las anomalías estos días en las temperaturas podrían oscilar entre 5 y 15 grados por encima de los valores normales dependiendo de las zonas, es un episodio "muy intenso" a nivel térmico, ha dicho.

Desde hace un par de días, ha proseguido, "se sienten ya los primeros síntomas del calor, con temperaturas altísimas, típicas de verano".

El fenómeno es muy extenso para la época del año. No solamente va a afectar a España, Portugal, es decir, a la península ibérica, sino además a otros países europeos: Francia, Alemania, Países Bajos o a las islas Británicas.

Francisco Martín ha insistido en que la razón es la presencia de un anticiclón extremadamente cálido "con características especiales" en el que el aire se calienta, también cerca de la superficie donde queda comprimido.

Para estas situaciones "hablamos de un domo o cúpula de calor" en el que el aire se calienta en capas bajas. "Los domos o cúpulas de calor dan situaciones de altísima temperatura en superficie".

Cuando se producen en verano, dan lugar a olas de calor extremo, ha explicado el experto.

En esta ocasión, se trata de un episodio de altas temperaturas de carácter temprano; se ha dado muy pronto, ha explicado el experto.

Ojo a las primeras noches toledanas...

Según Martín, viviremos las primeras noches tropicales en las que será complicado conciliar el sueño: "No solo son muy altas las temperaturas máximas, sino también las mínimas, con noches tropicales; se situarán en niveles del orden de 25 grados incluso".

"Será difícil a veces conciliar el sueño, sobre todo en la zona de Extremadura, suroeste peninsular, áreas del valle del Ebro, puntos de Galicia...".

Se alcanzarán temperaturas récord. De hecho, ha añadido, ya se dieron este jueves en zonas como Oviedo y se producirán más en los próximos días.