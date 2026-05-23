El calor extremo asfixia a media España con hasta 36 grados

Las altas temperaturas, que resultan inusualmente elevadas para esta época del año, volverán a ser las grandes protagonistas de la jornada meteorológica de este 24 de mayo en el conjunto de España. La previsión apunta a que los termómetros superarán los 34 grados, e incluso alcanzarán los 36 en diversas zonas del suroeste de la península ibérica, así como en la vertiente oriental y en el archipiélago canario. Este ascenso térmico consolida una tendencia adelantada que marcará el tramo final de la primavera.

De manera más específica, las previsiones señalan que el calor aumentará de forma notable en Canarias. Este incremento será especialmente significativo en las máximas que registrarán las islas orientales, mientras que en lugares como Tenerife se rondarán los 28 grados. En el territorio peninsular, capitales de provincia como Sevilla, Córdoba o Cáceres registrarán hasta 36 grados en las horas centrales del día, quedándose muy cerca de esas cifras otras zonas habitualmente cálidas como Lleida, Zaragoza o la comunidad de La Rioja, donde se esperan unos 35 grados.

El ascenso térmico no se limitará exclusivamente a las horas diurnas, ya que las temperaturas mínimas también experimentarán una subida apreciable durante la madrugada. En la región de Andalucía, provincias como Almería, Jaén y Sevilla no bajarán de los 20 grados. Una situación térmica similar, aunque ligeramente más suave, se vivirá en varias comarcas de Castilla-La Mancha, la comunidad de Aragón y la provincia de Alicante, donde los valores nocturnos se mantendrán por encima de los 18 grados.

A pesar de que en la mayor parte de España predominarán los cielos despejados y el ambiente estable, el panorama será radicalmente distinto en el extremo noroccidental del país. Una depresión aislada en niveles altos, conocida popularmente como dana, se situará al oeste de Galicia y será la responsable de inestabilizar el cuadrante noroeste peninsular. A consecuencia de este fenómeno, se registrarán episodios de chubascos fuertes acompañados de granizo y rachas intensas de viento, que también podrían afectar en menor medida a los Pirineos occidentales a lo largo de la tarde.

La evolución de esta dana sugiere que las precipitaciones del día anterior podrían tener continuidad durante la madrugada, cayendo de forma aislada en el sur del territorio gallego y en el oeste de la meseta norte. A medida que avance la tarde, el calentamiento diurno favorecerá el desarrollo de abundante nubosidad de evolución, desembocando en nuevas tormentas con rachas de viento muy fuertes que complicarán la situación meteorológica en toda el área del cuadrante noroeste, obligando a mantener la precaución.

Finalmente, el pronóstico meteorológico para esta jornada se completa con la aparición de brumas matinales que afectarán a los litorales del mar Cantábrico, la costa de Galicia y la zona norte del mar Mediterráneo, extendiéndose también por el entorno del alto Ebro. Además, la circulación atmosférica propiciará que se mantenga la presencia de calima en el oeste de la península y en la comunidad autónoma de Canarias, afectando con mayor intensidad a las islas más orientales y enturbiando ligeramente los cielos.