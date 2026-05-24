El calor no nos abandona la semana que viene y el lunes volverá a estar entre 34 y 36 grados

La Agencia Estatal de Meteorología ha previsto para este lunes una jornada marcada por el contraste atmosférico en España. Por un lado, se espera el desarrollo de abundante nubosidad y precipitaciones intensas en el cuadrante noroccidental del país, mientras que el resto del territorio mantendrá un tiempo estable y excepcionalmente cálido para la época del año.

La principal causa de esta inestabilidad en el tercio norte será la presencia de una DANA en fase madura. Este fenómeno meteorológico dejará chubascos que podrán ir acompañados de granizo y rachas de viento muy violentas, afectando especialmente a regiones de Galicia, el Principado de Asturias y el noroeste de Castilla y León. Asimismo, los pronósticos no descartan que estas precipitaciones se extiendan a otras zonas de la meseta norte y la cordillera Cantábrica a lo largo de la tarde.

Frente a esta situación de marcada inestabilidad, la mayor parte de la geografía nacional continuará bajo la influencia de las altas presiones. Los cielos lucirán despejados o con algunos intervalos de nubes altas en la península, si bien en el litoral nordeste y en el archipiélago balear podrían registrarse brumas matinales y nubosidad de tipo bajo a primera hora del día.

En el apartado térmico, los termómetros registrarán valores muy elevados. Se prevé que las máximas superen los 34 o 36 grados en el valle del Ebro, el suroeste peninsular y las islas Canarias orientales. En este último archipiélago, el calor vendrá acompañado de una notable calima, que también podría hacer acto de presencia en amplias zonas del oeste de la Península Ibérica.

Las temperaturas experimentarán un ascenso localmente notable en las comunidades del mar Cantábrico y en las islas Canarias, mientras que sufrirán un leve descenso en la fachada atlántica gallega. En el resto del país, los registros térmicos se mantendrán sin grandes variaciones, consolidando un ambiente sumamente cálido en la mayor parte del territorio nacional.

Por último, el régimen de vientos estará dominado por las componentes este y sur en el interior peninsular. Soplará con especial intensidad en el entorno del estrecho de Gibraltar, donde se esperan rachas de Levante muy fuertes. En los archipiélagos, el viento será predominantemente de componente norte, siendo moderado en el caso de Canarias y de carácter más débil en las islas Baleares, tal y como recoge la agencia EFE.