La Aemet avisa de un lunes extremo: más de 36 grados, granizo y tormentas

El tiempo de este lunes 25 de mayo estará marcado por un aumento de las temperaturas en buena parte de España y por la aparición de tormentas localmente fuertes en el noroeste peninsular. La previsión apunta a fenómenos acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento, mientras varias zonas del país registrarán máximas por encima de los 34 y 36 grados.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este lunes distintos avisos meteorológicos en varias comunidades autónomas. Por ejemplo, Andalucía cuenta con avisos por fenómenos costeros y viento de levante en el Estrecho, mientras que el Principado de Asturias, Castilla y León y Galicia tienen avisos por tormentas. Asturias mantiene además aviso por altas temperaturas. Cantabria y el País Vasco presentan avisos por calor.

Pero además, la situación meteorológica dejará probables tormentas localmente fuertes en áreas del noroeste peninsular. Estas precipitaciones podrán ir acompañadas de granizo y de rachas muy fuertes de viento, especialmente en momentos de mayor intensidad. Las tormentas afectarán a distintos puntos del noroeste durante la jornada y podrán producir episodios de inestabilidad de forma localizada.

Además de las tormentas, continuará el episodio de viento de levante en el entorno del Estrecho. La previsión recoge rachas muy fuertes de levante en el Estrecho, donde el viento seguirá soplando con intensidad. Estas rachas podrán alcanzar intensidad significativa en puntos expuestos del Estrecho y zonas próximas. El viento fuerte se sumará a las condiciones meteorológicas adversas previstas para parte del país. Mientras tanto, en el noroeste peninsular, las rachas intensas estarán asociadas al desarrollo de tormentas. En algunos momentos, el viento podrá registrarse de forma repentina junto al paso de las células tormentosas.

🌡️Temperaturas extraordinariamente altas para mayo en buena parte de Europa occidental. ➡️ Las masas de aire que sobrevolarán España la próxima semana serán más cálidas que cualquiera de las registradas por estas fechas en el período 1991-2020 en algunas zonas del país. pic.twitter.com/pbb85bzYDs — AEMET (@AEMET_Esp) May 23, 2026

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas seguirán en ascenso en varias zonas del país. La previsión señala valores que superarán los 34 y 36 grados en distintos puntos de la Península y del archipiélago canario. Entre las áreas más afectadas por el calor aparecen el cuadrante suroeste peninsular, el valle del Ebro, zonas del Cantábrico y las islas Canarias orientales.

De hecho, en el suroeste peninsular se esperan registros elevados durante las horas centrales del día, con temperaturas propias de un episodio de calor intenso. También el valle del Ebro alcanzaría valores altos, mientras que algunas zonas del Cantábrico superarán igualmente los 34 grados. Las altas temperaturas se dejarán notar especialmente en las horas centrales y primeras horas de la tarde. La previsión mantiene un contraste claro entre las áreas con calor intenso y las zonas afectadas por tormentas.

En Canarias, las temperaturas máximas superarán los 34 y 36 grados en las islas orientales, dentro del episodio de calor previsto para este lunes. Las condiciones serán especialmente cálidas en distintos puntos del archipiélago durante las horas centrales del día. En la provincia de Las Palmas, las temperaturas se moverán entre los 21 y los 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que en Santa Cruz de Tenerife los valores previstos estarán entre los 21 y los 30 grados.