La Aemet alerta del calor tras la DANA: temperaturas de hasta 40 grados y calima

La situación meteorológica de este martes 26 de mayo tenderá a estabilizarse en España tras el alejamiento de la DANA que afectó al noroeste peninsular en los últimos días. De hecho, la previsión apunta a una jornada dominada por los cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país, aunque persistirán algunos intervalos de nubes bajas en zonas litorales de Galicia, Cataluña y el norte de Baleares, donde podrían formarse brumas y nieblas costeras. Tanto es así que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos activos en Andalucía, Cantabria, Extremadura y País Vasco por fenómenos costeros y altas temperaturas.

No obstante, durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en áreas montañosas del centro y del norte peninsular. En puntos del Pirineo y del Sistema Central no se descarta algún chubasco aislado. La previsión también recoge la presencia de calima en Canarias, especialmente en las islas orientales. Este episodio podría extenderse además a puntos del oeste peninsular. La entrada de polvo en suspensión reducirá la visibilidad en algunos momentos y acompañará al ascenso térmico previsto en el archipiélago.

En cuanto al viento, predominarán las componentes este y sur en la Península. En el área del Estrecho se esperan intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes, mientras que en zonas cercanas y litorales del sureste soplará viento moderado. En el resto del territorio los vientos serán flojos. En Galicia y el Cantábríco tenderán a girar a componente oeste, con mayor intensidad en zonas costeras. En Baleares continuará el viento flojo de componente norte. En Canarias se mantendrán los alisios, con intensidad entre floja y moderada, en una jornada marcada por el aumento de las temperaturas y la presencia de calima.

➡️El máximo de temperaturas se espera entre miércoles y viernes con máximas generalizadas de 36-38ºC en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, que localmente podrían llegar a 40ºC. ➡️A partir del miércoles: noches tropicales generalizadas en el suroeste peninsular.

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Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas seguirán en valores elevados para esta época del año. Las máximas superarán los 34 y 36 grados en el cuadrante suroeste peninsular, en zonas del valle del Ebro, en regiones del Cantábrico y en las islas orientales de Canarias. En la Península y Baleares no se prevén grandes cambios térmicos, aunque sí habrá un descenso de las máximas en el norte de Galicia y en el Cantábrico occidental, además de una ligera bajada de las mínimas.

Por su parte, el archipiélago canario registrará un ascenso térmico en una jornada en la que las temperaturas seguirán por encima de los valores habituales en distintas zonas del país. Las máximas más altas volverán a localizarse en las islas orientales, donde podrán superarse los 34 grados. En Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas se moverán entre los 20 y 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 21 y 31 grados. El aumento térmico en Canarias coincidirá con valores elevados también en áreas del suroeste peninsular, el valle del Ebro y puntos del Cantábrico.