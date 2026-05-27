Alerta de la Aemet: el tiempo extremo que dividirá a España este miércoles

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles 27 de mayo es una situación de estabilidad generalizada en buena parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubes altas. No obstante, la evolución diurna dejará nubosidad en el cuadrante noroeste peninsular y en otras áreas montañosas de la mitad norte, donde podrán registrarse chubascos y tormentas localmente fuertes.

La Aemet mantiene además distintos avisos meteorológicos activos por tormentas, fenómenos costeros y altas temperaturas. Los avisos por tormentas afectan a Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, donde podrán registrarse chubascos intensos, granizo y fuertes rachas de viento. Andalucía tiene avisos por fenómenos costeros en el litoral. Y luego Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja presentan avisos por altas temperaturas. La mayor parte de los avisos serán de nivel amarillo, aunque el País Vasco activará avisos naranjas durante las horas centrales del día por temperaturas elevadas.

Pero además, la previsión apunta a un aumento de la nubosidad de evolución durante las horas centrales del día en áreas del cuadrante noroeste y sistemas montañosos del norte peninsular. En estas zonas podrán desarrollarse chubascos tormentosos de intensidad fuerte de manera local. Recordemos también que hay avisos de intervalos de nubes bajas en zonas del litoral de Galicia, del Cantábrico, de Cataluña y de Baleares. Estas nubes podrán dejar brumas y bancos de niebla en puntos próximos a la costa durante las primeras y últimas horas del día. En el resto del país predominarán los cielos despejados o con escasa nubosidad, dentro de un escenario marcado por la estabilidad atmosférica.

El viento soplará flojo en la Península, con predominio de las componentes este y sur. En el Estrecho se esperan intervalos de intensidad fuerte y no se descarta alguna racha muy fuerte. En áreas próximas y litorales del sureste peninsular el viento será moderado. En el resto de la costa mediterránea dominará el régimen de brisas, con una intensificación de la componente sur durante la jornada. En Baleares el viento será flojo y variable, mientras que en Canarias predominará el viento moderado de componente norte.

26/05 19:00 AVISOS MAÑANA | España: vientos, costeros, temperaturas máximas y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/3G2HmttsvD — AEMET (@AEMET_Esp) May 26, 2026

Las temperaturas y Canarias

Si hablamos de las temperaturas, hay que saber que continuarán en valores elevados para esta época del año en amplias zonas del territorio. Las máximas subirán de forma predominante en la Península, mientras que las mínimas aumentarán de manera ligera. En Baleares no se esperan cambios térmicos relevantes. Los valores más altos se alcanzarán en el cuadrante suroeste y en las depresiones del nordeste peninsular, donde se superarán los 34 y 36 grados. La previsión no descarta esos registros también en puntos del Cantábrico, del sur de Galicia, de la meseta Norte y de las islas Canarias orientales.

En las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir los termómetros podrán rebasar los 36 y 38 grados, con mínimas que no bajarán de los 20 grados, lo que mantendrá noches cálidas en estas zonas del sur peninsular.

En cuanto al archipiélago canario, la previsión apunta a un descenso de las temperaturas, aunque los valores seguirán siendo elevados en algunos puntos del archipiélago. Además, la calima tenderá a remitir de forma progresiva en las islas. En Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 23 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre los 19 y los 29 grados.